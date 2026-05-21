台航董座 魏健宏接任

清晨7點，多數人還在通勤，富邦投顧辦公室早已亮起燈光，董事長陳奕光數十年如一日，在市場開盤前就完成報紙剪貼與資訊整理，並歸納當日市場重點。這份近乎嚴苛的自律，不僅奠定他個人的成就，也成為在瞬息萬變市場中穩健前行的關鍵。

2026-05-21 01:06