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台航董座 魏健宏接任
台航（2617）昨（20）日公告，董事長劉文慶將於6月12日退休，董事職務由華航董事及國立成功大學名譽教授魏健宏接任；台航也將於6月11日股東會後擇期召開董事會，推舉魏健宏接任董事長。
台航表示，已接獲交通部通知，改派法人代表，將於6月11日股東會後，擇期召開臨時董事會推選魏健宏為新任董事長；魏健宏曾任教國立成功大學交通管理科學系，並曾任中華郵政董事長，具備豐富學養與公司治理經驗。
董事長劉文慶表示，上任迄今已達九年半，任期內積極推動散裝船隊汰舊換新已達良好成效，目前公司船隊23艘，平均船齡5.7年，嶄新的船隊讓公司脫胎換骨，大幅提升整體營運競爭力。
台航第1季營收10.8億元，年增5.7%，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後純益約2.98億元，EPS0.71元，年成長22%，整體經營績效優於去年同期。
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