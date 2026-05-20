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長榮航喊今年客貨運雙好 總座孫嘉明揭示三大策略

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空總經理孫嘉明指出，該公司將聚焦「強化營運效率、拓展航網布局及提升客貨運營收」三大策略。 記者黃仲明／攝影
長榮航空總經理孫嘉明指出，該公司將聚焦「強化營運效率、拓展航網布局及提升客貨運營收」三大策略。 記者黃仲明／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（20）日指出，該公司將聚焦「強化營運效率、拓展航網布局及提升客貨運營收」三大策略，整體來看，今年航空客、貨運市場可望再現「雙好」格局，長期客貨運需求將呈現穩定向上態勢。

長榮航空與長榮航太昨日同步舉行法說會，對今年營運展望皆維持樂觀態度。長榮航太則受惠維修與製造雙引擎帶動，對全年營運成長深具信心。

長榮航空、長榮航太法說會要點
長榮航空、長榮航太法說會要點

孫嘉明表示，2026年全球客運需求持續強勁，亞太市場成長動能更領先全球，成為航空客運復甦主力。

在燃油附加費攀升及市場對票價上漲預期心理帶動下，受惠於旅客需求熱度未減，航空客運營收成長具支撐。

至於航空貨運市場，孫嘉明認為，相較客運較易受到油價波動影響，貨運價格更直接反映市場供需變化。受惠全球AI產業需求熱度不減，加上跨境電商持續成長、關稅問題逐步緩解，國際貨運需求快速升溫，亞太市場成長幅度亦逐步追上全球水準，成為貨運市場重要支撐動能。

長榮航空分析，中東戰事推升歐美航線需求，帶動3月客運表現明顯增溫，第1季客運承載率達84%。

長程航線受地緣政治影響，需求持續熱絡，客收年增幅介於6.3%至17.3%；東北亞旅遊市場熱度亦維持高檔，首季客收較去年同期成長15.7%。

貨運方面，受中東局勢影響，3月空運需求同步增溫，單位收益逐步攀升，加上全球AI設備出貨需求強勁，貨運基本面穩健，推升整體營收表現。長榮航空認為，今年航空貨運市況仍將維持正向，加上全球經濟穩健成長可望延續至2027年，預估2026年全球經濟成長率達3.1%，歐美市場穩定復甦，亞洲及東協主要經濟體維持較高增速，將持續挹注航空貨運需求。

長榮航 亞太 營收

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