聽新聞
0:00 / 0:00
長榮航喊今年客貨運雙好 總座孫嘉明揭示三大策略
長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（20）日指出，該公司將聚焦「強化營運效率、拓展航網布局及提升客貨運營收」三大策略，整體來看，今年航空客、貨運市場可望再現「雙好」格局，長期客貨運需求將呈現穩定向上態勢。
長榮航空與長榮航太昨日同步舉行法說會，對今年營運展望皆維持樂觀態度。長榮航太則受惠維修與製造雙引擎帶動，對全年營運成長深具信心。
孫嘉明表示，2026年全球客運需求持續強勁，亞太市場成長動能更領先全球，成為航空客運復甦主力。
在燃油附加費攀升及市場對票價上漲預期心理帶動下，受惠於旅客需求熱度未減，航空客運營收成長具支撐。
至於航空貨運市場，孫嘉明認為，相較客運較易受到油價波動影響，貨運價格更直接反映市場供需變化。受惠全球AI產業需求熱度不減，加上跨境電商持續成長、關稅問題逐步緩解，國際貨運需求快速升溫，亞太市場成長幅度亦逐步追上全球水準，成為貨運市場重要支撐動能。
長榮航空分析，中東戰事推升歐美航線需求，帶動3月客運表現明顯增溫，第1季客運承載率達84%。
長程航線受地緣政治影響，需求持續熱絡，客收年增幅介於6.3%至17.3%；東北亞旅遊市場熱度亦維持高檔，首季客收較去年同期成長15.7%。
貨運方面，受中東局勢影響，3月空運需求同步增溫，單位收益逐步攀升，加上全球AI設備出貨需求強勁，貨運基本面穩健，推升整體營收表現。長榮航空認為，今年航空貨運市況仍將維持正向，加上全球經濟穩健成長可望延續至2027年，預估2026年全球經濟成長率達3.1%，歐美市場穩定復甦，亞洲及東協主要經濟體維持較高增速，將持續挹注航空貨運需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。