家樂福新名稱 6月底揭曉

統一超（2912）通路布局動作連發，統一超董事長羅智先昨（20）日首度透露，旗下量販店「家樂福」品牌名稱即將在6月30日走入歷史，新名稱屆時揭曉；轉型方向，將以滿足消費者為優先。

另，近期市場傳出統一將考慮肯德基、必勝客等併購案。對此，他表示，集團對任何具正面效益的投資機會，都會「很嚴肅地思考」。

統一超日前投資日系超市LOPIA為市場投下震撼彈，對此，董事長羅智先表示，由於LOPIA案已進入送審階段，目前不方便對相關內容做評論。

至於家樂福未來轉型方向，羅智先表示，零售業和製造業很不一樣，超市、量販店的經營，本來就高度仰賴商圈條件與人口結構變化。他認為，對消費者而言，其實不太在乎到底是便利商店、超市還是量販店，「只要能滿足需求就好」，也代表零售業的界線正變得愈來愈模糊。

他指出，台灣家庭人口結構已與30年前完全不同，單人戶比例持續攀升，目前已接近四成，消費者的購物習慣與需求自然也會跟著改變，「家樂福一定要在內容上做調整」。他也坦言，零售業最直接的地方就在於，「靈不靈很快就知道」，目前家樂福內部也持續進行各種嘗試。