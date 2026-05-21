中保科搭橋 研討 AI 防災

中保科技（9917）主辦首屆亞洲AI智慧城市年會，昨（20）日登場。以「AI 驅動防災精神」為核心，匯聚來自日本國家級防災權威、美國頂級管理顧問，以及台灣安防龍頭與首都政策領袖。跨國專家在台齊聚交流，透過AI實質落地高風險場域，將防救災升級為決定企業與城市生存力的「新韌性AI防災學」。

發起年會的中保科技董事長林建涵在開幕致詞時表示，舉辦亞洲AI智慧城市年會，主要是期望不同國家交流，助力台灣智慧城市發展更好、更快、更安全。他表示，建設智慧城市不只是裝設備，而是要真正解決問題，當災害還沒發生前能提早預警，當城市出現狀況時能更快反應，當人民需要幫助時，服務能及時到位。

林建涵強調，台灣有很好的科技實力，也有很強的系統整合能力，有條件把智慧城市、防災科技AI應用發展成可以輸出到亞洲，甚至國際市場的產業。

台北市長蔣萬安也在錄影致詞中肯定中保科技主辦本屆年會的用心，並期待在產官學密切合作下，AI技術能持續深化應用，為城市迎來更多創新與質變。

年會特別邀請榮獲日本「內閣總理大臣表彰」的防災界權威—京都大學名譽教授林春男，他認為，一個真正智慧的城市或企業，絕非「永不出錯」的系統，而是在系統出錯、面臨毀滅性衝擊時，卻依然能夠維持運作。這正是「治理」的起點。

現場，中保科技整合本部執行長李榮貴與國產建材實業研發長楊志強，於會中分別展示了如何透過無人機與AI協同作業開創低空安防新商機，以及在碳有價時代下，建築如何成為低碳轉型的主戰場。

會壓軸的焦點對談則特別邀請臺北市政府資訊局局長趙式隆與中保科技董事長林建涵同台，從城市治理政策與產業科技資本的角度切入，深入探討公私夥伴關係（PPP）的長期戰略。趙式隆從城市治理政策與產業科技資本的角度切入，大家一起努力讓城市變得更安全、更智慧、更有效率。