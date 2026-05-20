統一超董座羅智先：零售淘汰賽加速 經營環境愈來愈嚴峻

統一超（2912）董事長羅智先表示，今年股市表現熱鬧，對消費市場仍有一定幫助，但從各項外部因素來看，未來經營環境只會愈來愈嚴峻，包括地緣政治、通膨與成本上升等壓力，都將持續影響產業發展，也使整體零售市場加速進入淘汰賽。

統一超昨（20）日舉辦股東會，由董事長羅智先主持。針對零售大產業的景氣，羅智先指出，整體零售市場正進入快速調整期，「各行各業都不會太輕鬆」，產業淘汰速度也正在加快。不過，他認為，消費需求並未消失，而是在不同通路與消費場景間重新分配。

統一超董事長羅智先談話重點

羅智先表示，目前台灣消費市場仍處於「轉化期」，整體需求其實沒有太大改變，但隨著通路發展與生活型態改變，消費場景持續轉移，因此有些業者會感受到機會，有些業者則會面臨較大壓力。

他坦言，零售業與製造業最大不同，在於零售業每天都直接面對消費者，「每天晚上都要結帳，消費者每天都在對我們投票」，只要無法即時滿足消費者需求，業績很快就會反映。

此外，市場也關注統一集團近年持續擴大零售版圖，7-ELEVEN全台店數已突破7,000店，是否已接近展店上限。對此，羅智先直言，7-ELEVEN展店「沒有天花板」，未來仍會依照消費者需求持續展店。

他強調，現在超商的商品結構與過去已大不相同，商品銷售占比其實愈來愈低，服務型業務與鮮食比重則愈來愈高，因此雖然掛著相同招牌，但營運內容已和過去有很大差異，而且這樣的改變仍會持續。

談到家樂福近年轉型方向，羅智先表示，統一接手家樂福約三年來，已投入大量基礎工程，包括硬體、軟體與系統整合等，雖然短期可能影響營運數字，但長期仍朝集團期待方向推進。

他也坦言，過去以大型家庭採購為主的量販模式，正面臨家庭人口結構改變帶來的新挑戰。

尤其台灣單身人口持續增加，北部部分區域甚至已接近四成，消費習慣與30年前已完全不同，因此家樂福勢必要在商品結構、店型與消費體驗上持續調整，目前也透過不同模式測試市場反應。

至於家樂福未來展店方向，羅智先則表示，「不積極展店，不代表不展店」，後續仍會依照商圈、人口結構與消費需求，評估不同店型的發展機會。