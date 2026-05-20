首屆亞洲AI智慧城市年會登場 中保科提「新韌性AI防災學」

匯聚來自日本的國家級防災權威、美國頂級管理顧問思維，以及台灣安防龍頭與首都政策領袖，亞洲首屆以「AI 驅動防災精神」為核心的「2026 Asia International AI Smart City Summit 亞洲 AI 智慧城市年會」，5月20日正式揭幕。

面對全球高通膨與勞動力結構性稀缺的雙重壓力，中、日、美跨國專家於開幕首日便拋出顛覆性的風控創新觀點，共同解密如何透過AI實質落地高風險場域，將防救災升級為決定企業與城市生存力的「新韌性AI防災學」。

台北市長蔣萬安也特別錄影致詞表達祝賀。蔣萬安強調，台北市的目標是在2035年躍升為「全球十大AI之都」，此外台北也以三大防線，全面建置全災害AI平台，從水情數位防禦T-SAGE智慧決策、AI綠色救護通道，整合即時監測、風險預測與跨局處應變機制，提升城市面對極端氣候與突發災害的韌性與應變效率，透過AI與大數據分析，不僅提前掌握潛在風險，更在災害發生時，快速調度資源，縮短決策時間，守護市民生命財產安全。

蔣萬安也在錄影致詞中肯定中保科技（9917）主辦本屆年會的用心，並期待在產官學密切合作下，AI技術能持續深化應用，為城市迎來更多創新與質變。

發起年會的中保科技董事長林建涵在開幕致詞時表示，此次舉辦2026亞洲AI智慧城市年會，主要是期望不同國家間交流參考，能助力台灣智慧城市發展更好、更快、更安全。建設智慧城市不只是裝設備，而是要真正解決問題，當災害還沒發生前能提早預警，當城市出現狀況時能更快反應，當人民需要幫助時，服務能及時到位，這才是智慧城市真正的價值。

除了分享不同產業和國家對智慧城市應用的看法，增進交流與學習，提供新訊息與知識，推動成長。林建涵也希望透過今天這個平台，讓政府、科技公司、AI團隊、通訊業者、系統整合，商學研單位都能找到合作機會。台灣有很好的科技實力，也有很強的系統整合能力，非常有機會把智慧城市、防災科技AI應用發展成一個可以輸出到亞洲，甚至國際市場的產業。

林建涵同時表示，這是一場關於城市治理與資產保護的數位革命。在極端氣候引發的災害逐漸「常態化」的今天，防救災布局已不再是企業與政府應付合規的選項，而是直接決定組織生存力與永續經營（ESG）的核心競爭力。

中保科技近十年來已成功轉型為台灣智慧城市基礎建設最大的服務商，是台灣規模最大、技術布局最完整的AI智慧城市安防企業。在深耕安全防護的穩固基石下，中保科積極推動智慧防災與AI預警系統，協助產官界精準辨識場域盲點、落實事前預警並實現「降本增效」，將AI技術轉化為守護生命資產與延續經營價值的核心經濟韌性。

年會特別邀請榮獲日本「內閣總理大臣表彰」的防災界權威—京都大學名譽教授林春男，他結合美國UCLA心理學視野與長年領導日本國立防災科學技術研究所的實戰經驗，深度拆解智慧城市的金字塔架構。底層邏輯是「文化」： 這是多年來所累積的行為模式與社會信任。中層核心是「技術」： 這是實現全面感知、大數據分析與精準執行的系統。最頂層的則是「治理」： 這是負責決策、引領方向並全面掌控的最高中樞。

林春男表示，一個真正智慧的城市或企業，絕非「永不出錯」的系統，而是在系統出錯、面臨毀滅性衝擊時，卻依然能夠維持運作。這正是「治理」的起點。治理絕不僅僅是日常的行政管理，而是一種在亂局下依然有能力「重建協同行動」的核心失控復原力。當危機發生時，必須依循動態循環持續推進：「先穩住陣腳」、「全面掌握局勢」、「決定資源優先順序」、「迅速採取行動」、「重新動態評估」正因為危機瞬息萬變，組織必須把這個循環一次又一次地持續運轉。這，就是「韌性治理」（Resilient Governance）。

現場，中保科技整合本部執行長李榮貴與國產建材實業研發長楊志強，於會中分別展示了如何透過無人機與AI協同作業開創低空安防新商機，以及在碳有價時代下，建築如何成為低碳轉型的主戰場。年會壓軸的焦點對談則特別邀請臺北市政府資訊局局長趙式隆與中保科技董事長林建涵同台，從城市治理政策與產業科技資本的角度切入，趙局長表示，現在所謂公私協力PPP（ public private partnership），政府跟民間不再是過去傳統的甲方跟乙方的關係，而是夥伴關係，像今年台北市政府在智慧城市展中，就已經跟中保科技聯合展區一起連動，大家一起努力讓城市變得更安全、更智慧、更有效率。

中保科董事長林建涵強調，投入AI防災目標是希望透過不斷的精進AI可以在安防上提早預警的時間，簡單說，災前，可以先透過系統預警，降低企業或是城市的損失；災後呢，可以善用我們的AI無人機、或是巡檢機器人，透過無人機可以深入災區，或是事件災難現場，把畫面或是狀況盡快送給城市的管理者，也可以保護警察跟消防人員，不用冒險深入危險的地區，未來更希望可以透過AI智慧樓管應用，幫忙更多城市的公寓、或是住宅走向智慧化，讓防災真正深入生活當中。