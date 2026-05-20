精晨建設南屯推案「公益築路」 為公私協力寫下新典範

建商不只蓋房，還主動替政府開路！精晨建設在台中市南屯區推新案，展現「公益築路」精神，透過主動捐地、自費開闢道路方式，改善區域交通動線與居民通行安全，不僅替台中市政府省下大筆公帑，也為房地產市場寫下公私協力、城市共好的新典範。

基地坐落於台中高鐵門戶特區旁的南屯區楓樹段預售新案「精晨LIFE SHOW」，在開發過程中主動捐出約48坪土地作為公共道路使用，並同步投入道路開闢工程，投入金額逼近5,000萬元。

值得一提的是，精晨建設捐地並未要求換取容積獎勵，可說是「裸捐」，因此更贏得周邊里民的讚許。

精晨建設20日舉行道路捐贈儀式，多位地方民意代表均到場見證。業界表示，此舉不僅提升區域交通動線，也展現建商從「造屋」延伸至「造市」的開發思維。

楓樹里里長陳伯仲表示，這塊基地原為閒置6年的羽球館，精晨建設接手後，不僅重新活化土地，更願意退讓土地、打通道路，對鄰里交通安全與居民通行帶來實質改善。他認為，隨著高鐵副都心與重大建設逐步到位，楓樹里未來具備成為台中核心蛋黃區的潛力。

負責本案規劃的建築師王銘聰則指出，危老與都市更新案在開發過程中，往往面臨道路與公共空間整合問題，但精晨建設在規劃初期即決定以「社區共好」為核心，主動捐地開路，也因此讓整體開發得以更順利推進，未來社區與周邊鄰里將形成共同成長的生活圈。

精晨建設總經理曾晨珀表示，楓樹里鄰近黎明商圈、市場、學校與公園等成熟機能，並坐擁楓香公園首排綠帶景觀，下樓即可串接UBike與散步空間；交通則有74號快速道路、高鐵門戶，未來捷運與國道系統串聯，豐沛的生活機能，一定能吸引剛需購屋族的目光。

「先相信、再看到！」曾晨珀強調，真正有遠見的置產，不只是看現在，更要看未來十年的城市方向。當市場聚焦高鐵副都心與南屯新興軸線，「精晨LIFE SHOW」已率先站上城市發展的關鍵位置。

「精晨LIFE SHOW」產品規劃38至43坪，主打3+1房彈性格局，多出的「+1空間」可依家庭需求轉換為工作室、小孩房或多功能空間，並導入AI智能管家系統，涵蓋智慧燈控、遠端空調、門禁辨識、即時安防與能源管理等功能，同時提供精裝修與家具配置選配服務。

此外，該案更結合生活品味與社區服務，導入吳寶春世界冠軍麵包與華剛茶業米其林精選茶進駐社區，打造跨界複合式居住體驗，成為南屯區少見的特色住宅案。

「精晨LIFE SHOW」總價1,688萬元起(不含車位)，若含平面車位與精裝修，總價帶約2,000萬至2,500萬元之間，目前成交均價已站穩5字頭。全案總戶數70戶(含4戶店面)，3月開賣至今銷售率逼近五成，除了在地換屋客，也吸引部分竹科工程師及台北科技人，透過高鐵通勤置產。

除了精晨建設，麗晨建設近期也展現企業回饋社會的公益思維。台中市政府為改善南屯區河南路四段交通瓶頸，今年3月中召開道路拓寬工程公聽會，原編列土地徵收預算高達7,068萬元。

不過，土地所有權人麗晨建設主動提出自費近千萬元協助道路開闢，將原本不足7米寬的窄巷拓寬至15米道路，大幅改善區域交通條件，也替市府省下大筆公共建設經費。

精晨建設導入吳寶春世界冠軍麵包與華剛茶業米其林精選茶進駐社區，打造跨界複合式居住體驗。記者宋健生／攝影