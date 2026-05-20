精晨建設南屯推案「公益築路」 為公私協力寫下新典範
建商不只蓋房，還主動替政府開路！精晨建設在台中市南屯區推新案，展現「公益築路」精神，透過主動捐地、自費開闢道路方式，改善區域交通動線與居民通行安全，不僅替台中市政府省下大筆公帑，也為房地產市場寫下公私協力、城市共好的新典範。
基地坐落於台中高鐵門戶特區旁的南屯區楓樹段預售新案「精晨LIFE SHOW」，在開發過程中主動捐出約48坪土地作為公共道路使用，並同步投入道路開闢工程，投入金額逼近5,000萬元。
值得一提的是，精晨建設捐地並未要求換取容積獎勵，可說是「裸捐」，因此更贏得周邊里民的讚許。
精晨建設20日舉行道路捐贈儀式，多位地方民意代表均到場見證。業界表示，此舉不僅提升區域交通動線，也展現建商從「造屋」延伸至「造市」的開發思維。
楓樹里里長陳伯仲表示，這塊基地原為閒置6年的羽球館，精晨建設接手後，不僅重新活化土地，更願意退讓土地、打通道路，對鄰里交通安全與居民通行帶來實質改善。他認為，隨著高鐵副都心與重大建設逐步到位，楓樹里未來具備成為台中核心蛋黃區的潛力。
負責本案規劃的建築師王銘聰則指出，危老與都市更新案在開發過程中，往往面臨道路與公共空間整合問題，但精晨建設在規劃初期即決定以「社區共好」為核心，主動捐地開路，也因此讓整體開發得以更順利推進，未來社區與周邊鄰里將形成共同成長的生活圈。
精晨建設總經理曾晨珀表示，楓樹里鄰近黎明商圈、市場、學校與公園等成熟機能，並坐擁楓香公園首排綠帶景觀，下樓即可串接UBike與散步空間；交通則有74號快速道路、高鐵門戶，未來捷運與國道系統串聯，豐沛的生活機能，一定能吸引剛需購屋族的目光。
「先相信、再看到！」曾晨珀強調，真正有遠見的置產，不只是看現在，更要看未來十年的城市方向。當市場聚焦高鐵副都心與南屯新興軸線，「精晨LIFE SHOW」已率先站上城市發展的關鍵位置。
「精晨LIFE SHOW」產品規劃38至43坪，主打3+1房彈性格局，多出的「+1空間」可依家庭需求轉換為工作室、小孩房或多功能空間，並導入AI智能管家系統，涵蓋智慧燈控、遠端空調、門禁辨識、即時安防與能源管理等功能，同時提供精裝修與家具配置選配服務。
此外，該案更結合生活品味與社區服務，導入吳寶春世界冠軍麵包與華剛茶業米其林精選茶進駐社區，打造跨界複合式居住體驗，成為南屯區少見的特色住宅案。
「精晨LIFE SHOW」總價1,688萬元起(不含車位)，若含平面車位與精裝修，總價帶約2,000萬至2,500萬元之間，目前成交均價已站穩5字頭。全案總戶數70戶(含4戶店面)，3月開賣至今銷售率逼近五成，除了在地換屋客，也吸引部分竹科工程師及台北科技人，透過高鐵通勤置產。
除了精晨建設，麗晨建設近期也展現企業回饋社會的公益思維。台中市政府為改善南屯區河南路四段交通瓶頸，今年3月中召開道路拓寬工程公聽會，原編列土地徵收預算高達7,068萬元。
不過，土地所有權人麗晨建設主動提出自費近千萬元協助道路開闢，將原本不足7米寬的窄巷拓寬至15米道路，大幅改善區域交通條件，也替市府省下大筆公共建設經費。
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