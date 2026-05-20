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長榮航創最旺首季 客運寫新高、空運受惠AI

中央社／ 台北20日電

長榮航首季淨利寫同期新高、單季次高；長榮航表示，第1季受惠春節長假及賞櫻旺季，客運收入創歷史新高，中東戰爭提升歐美航線需求，3月表現衝高，帶動第1季客運承載率達84%，全球AI設備需求強勁，貨運基本面穩健。

長榮航今天舉行法人說明會，長榮航與合併子公司2026年第1季合併總營收新台幣605.16億元，年增10.1%；合併本期淨利88.65億元；歸屬母公司淨利82.68億元，每股盈餘1.53元。首季淨利是歷史同期新高、單季次高，EPS創歷史同期新高、單季第3高。

長榮航首季客運營收402.98億元，年增10.7%；首季貨運營收132.44億元，年增4.1%。

長榮航表示，2026年第1季受惠春節長假及賞櫻旺季，客運收入創歷史新高，中東戰爭提升歐美航線需求，3月表現衝高，帶動第1季客運承載率達84%。長線因地緣政治緊張需求暢旺，客運收入較去年同期成長6.3%至17.3%，東北亞首季旅遊熱度維持高檔不墜，客運收入較去年同期成長15.7%。

貨運方面，長榮航表示，中東戰爭影響，推升3月空運需求，單位收益逐步攀升；全球AI設備需求強勁，貨運基本面穩健，帶動營收成長。

長榮航指出，中東運能受限，轉乘需求外溢，看好客運受惠轉單效益，票價持續往上，高階客群穩固，差旅需求持穩。

長榮航 中東

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