長榮航創最旺首季 客運寫新高、空運受惠AI

建商不只蓋房，還主動替政府開路！精晨建設在台中市南屯區推新案，展現「公益築路」精神，透過主動捐地、自費開闢道路方式，改善區域交通動線與居民通行安全，不僅替台中市政府省下大筆公帑，也為房地產市場寫下公私協力、城市共好的新典範。

2026-05-20 21:59