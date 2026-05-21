智慧經營／富邦投顧董事長陳奕光 專業素養 極致追求

清晨7點，多數人還在通勤，富邦投顧辦公室早已亮起燈光，董事長陳奕光數十年如一日，在市場開盤前就完成報紙剪貼與資訊整理，並歸納當日市場重點。這份近乎嚴苛的自律，不僅奠定他個人的成就，也成為在瞬息萬變市場中穩健前行的關鍵。

陳奕光長年以紀律、誠信與責任為本，致力成為客戶最信賴的專業夥伴。他的人生座右銘：「As you sow, so shall you reap.」這句《聖經》名言，在他口中化為「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」的智慧。

保持市場敏銳度

「我從做研究員開始就這樣，每天早上7點到公司，把所有報紙剪貼，分析並做出結論。」陳奕光語氣平靜，言語中帶著堅毅。他將自己比作「戰鬥型研究員」，即使現在是高階經理人，但對知識的渴求與對市場的敏銳，從未改變。

談及從第一金投顧轉戰富邦投顧，陳奕光坦言「其實沒有在我的生涯規劃裡面。」這場意料之外的旅程，意外開啟了廣闊的視野。從1996年開始，他在第一金投顧歷經鋼鐵、機電、面板、組裝、營建等產業研究，一路走來，始終以研究為核心。

陳奕光也感念第一金（2892）的培養，如同「喝奶水長大」的地方，讓他建立起完整的投顧治理與研究文化。「來了富邦之後，我發現這個舞台很大，而且資源很多。自己功力又增加了。」他笑著說，富邦集團的平台之大，超乎想像。

在富邦，他看到了金控對投資與研發的重視，不再是單純的成本撙節。「哇！怎麼那麼多員工、金控願意花那麼多錢？」這份震撼，讓他意識到，一個願意投入資源的公司，能為研究工作帶來「質」的飛躍。

領導哲學中，陳奕光認為「責任感、誠信、紀律」是三大不可動搖的信念。「當一天沒徹底執行紀律，會開始脫離市場，接著兩天、三天後就完全跟不上市場。」

他以身作則，每天7點到公司，剪報、歸檔、寫評論，對工作的堅持讓他始終與市場保持同步。

他深知，紀律是維持敏銳度的關鍵。即使出國，他也帶著資料，與團隊保持聯繫，而隨時會收到媒體詢問市況剖析的鞭策，更讓他不敢有絲毫懈怠。

誠信對陳奕光而言，是人生最早獲得的肯定。他說，「國小時功課很差，可是我拿到的第一張獎狀是拾金不昧。」也讓他明白，信任一旦建立，就會變成別人願意把重要事情交給你的原因。多年後走進資本市場，誠信更成了他最重視的「無形資產」，因為市場可以波動，但是信任不能。

責任感則是他對團隊的要求，他也相信「上行下效」，「假設要開會時才慢慢進公司，開會前的準備作業根本就來不及做。」所以，研究部主管與同仁必須在市場開盤前做好充分準備，這份責任感也延伸到對客戶的承諾。

他強調，研究員不能只給空泛的形容詞，必須提供具體的決策建議，甚至大膽預測具體數字，因為客戶需要的是「擇時與擇股」的明確指引。

把研究做到極致

此外，陳奕光對研究團隊的要求極高，他自嘲過去是「閻羅王第19層的教官」。而這分嚴格背後，是對專業的極致追求。他將研究方法論系統化，區分「動態資料」與「靜態資料」的分析。

動態資料來自每日電訪上市公司、實地拜訪，掌握第一手資訊；靜態資料則透過「微積分的概念」分析聯準會數據、PMI等經濟指標，將冷冰冰的數字轉化為可操作的投資判斷。

面對AI浪潮，陳奕光採開放務實的態度。他認為，AI是提升效率的利器，而非威脅。在富邦投顧，AI已廣泛應用於翻譯、法說會摘要，將原本一至二天的工作縮短至數小時。

他強調，AI是輔助人類，不是取代，人類判斷的價值不可或缺。尤其在判斷年度主流趨勢或分析轉機股時，AI仍有其侷限性。尤其AI沒辦法抓轉機股，它對轉機股的訊號，仍是落後指標。

因此，研究員的專業分析與產業洞察，依舊是創造超額報酬的關鍵。市場永遠會有新工具、新題材，但判斷力沒有捷徑，能穿越波動、把握轉折的，依舊是那群長期站在第一線、把研究做到極致的人。