燦坤搶寵物經濟 報稅季推毛孩卡周年慶促銷

五月進入報稅季，多數家庭開始精打細算，不過寵物消費市場熱度不減。看好寵物經濟趨勢，燦坤（2430）近年積極開拓毛孩會員生態圈，公司指出，去年推出的全台首張毛孩專屬會員卡「燦坤會員寵物卡」，截至今年5月累計申辦量已逼近5萬張。

看準毛孩換季與居家升級商機，燦坤宣布即日起至31日推出「毛寶貝生日快樂」周年活動，祭出最高市值6,990元的入會禮，並針對多款寵物家庭家電提供最低54折起促銷，搶攻報稅季的緊縮荷包。

台灣飼養毛小孩的家庭比例逐年攀升，寵物已轉變為核心家庭成員，帶動飼主會員的黏著度。燦坤表示，5月正值報稅與季節換季，不少家庭會藉此優化居家生活環境，因此今年5月除了原有的500元、900元與1,200元入會選項，首度新增3,990元的高階入會方案，入會即贈市值6,990元的Blueair空氣清淨機，主打高規格回饋。

活動期間，成功申辦寵物卡並開卡者，可獲得包含World Gym免費20天體驗、東森寵物100元折價券及國寶寵物三合一體驗券等跨界大禮包，並可參加抽獎，有機會獲得市值12,990元的SHARP「口袋同萌」抱枕。

此外，針對綁定「TK3C」APP的實體有效會員，燦坤也發送限量的「有省錢購物APP券」，指定單品最高現折999元，若搭配使用「台新燦坤聯名卡」單筆分期滿額再折1,600元，最高現折2,599元。

在寵物專屬價方面，燦坤精選多款相關家電促銷。例如CHIMEI全光譜LED護眼檯燈憑寵物卡專屬價降至2,688元，約打54折；主打50,000級自動除菌離子技術、能消除寵物異味的SHARP 3D清淨DC循環扇，持寵物卡折後為4,490元。

另外，因寵物卡推廣而熱銷的neakasa M1開放式智慧貓砂機，憑卡價下殺至12,888元，約打61折。5月底前購買寵物價商品，不限金額發票可參加抽獎，有機會獲得市值14,900元的PHILIPS可攜式快充行動儲能電源。

除了寵物商機，面對夏日高溫將至，燦坤也同步啟動「空調品牌周」，集結東元、LG等品牌推出免費標準安裝與滿萬折千優惠，搭配政府一級節能補助與環保集點最高可回饋6,000元，並加碼抽20台DJI Osmo Pocket 4口袋雲台相機。

針對近期傳出漲價訊號的大尺寸電視，燦坤則端出LG 65型旗艦影音OLED evo顯示器直降2.8萬元的限時優惠；同時，即日起至25日推出的「日本製冰箱節」，則聚焦日立與國際牌的大容量節能機種，提供獨家好禮二選一與原廠登錄送現金等促銷，在報稅季以高CP值吸引消費者換機。