魏健宏6月12日起接任台航董事長

台航（2617）今日公告，董事長劉文慶即將於自6月12日退休，董事職務由起華航董事及國立成功大學名譽教授魏健宏接任；未來台航也會召開董事會，董事會有望推舉魏健宏接任董事長。

台航表示，已接獲交通部通知，改派法人代表，將於本（115）年度6月11日股東會後擇期召開臨時董事會，推選魏健宏名譽教授為新任董事長。魏名譽教授曾長期任教於國立成功大學交通管理科學系，並曾任中華郵政股份有限公司董事長，具備豐富學養與公司治理經驗。

董事長劉文慶表示，上任迄今已達9年半，任期內積極推動散裝船隊汰舊換新已達良好成效，目前公司船隊23艘，平均船齡5.7年，嶄新的船隊讓公司脫胎換骨，大幅提升整體營運競爭力。澎湖輪經營權的取得，不僅完成世代交替長年對台航公司造成沉重負擔的臺華輪，更大幅促進澎湖地區之觀光發展。此外，投資陽明海運（2609）公司亦為台航公司創造可觀收益。

劉文慶指出，任內能繳出亮眼營運成績，公司每年均有不錯獲利，2021至2025年期間平均EPS達3.65元，皆有賴歷任董事們的支持，以及全體同仁齊心努力與辛勤付出。

據了解，劉文慶任內為響應政府軍公教調薪政策並顧及通貨膨脹致生活物價上漲等因素，多次為員工進行調薪；另為鼓勵生育，同時提高結婚及生育等補助金額；規劃員工國外旅遊與福利活動，持續營造友善溫暖的工作環境，落實企業對員工的承諾與關懷。

劉文慶進一步表示，相信在任內所打造的年輕化船隊與多元化營運方式，將為新任董事長奠定穩健基礎，並期許新任董事長未來亦能帶領台航公司持續發展與獲利。