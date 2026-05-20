黃世惠：虎航班班賺錢 今年營收拚高、獲利不輸去年

台灣虎航董事長黃世惠表示，今年首季調整獲利不佳的航線，「把體脂肪減掉了、班班都是賺錢」，體質調整見效，今年平均載客率9成以上，加上油價推升票價，營收鐵定成長、再拚新高，油價是變數，但目標獲利不低於去年。

台灣虎航今天舉辦媒體交流會，由董事長黃世惠與總經理邱彰信率領商務長暨發言人許致遠、營運長賴俊廸以及財務長賈瑋中出席，分享台灣虎航2026年策略布局，虎航第1季營收、稅後淨利攀上高點。

虎航2026年第1季營收新台幣55.38億元，年增19.6%，稅後淨利13.35億元，較去年同期大幅成長41.6%，每股盈餘（EPS）為2.91元。

黃世惠表示，今年首季已調整體質，陸續移除季節性、冬天賺錢夏天賠錢的「薑母鴨航線」，還有結構性不利的航線，包括茨城、旭川，以及台中和高雄飛澳門等，首季營收年增19%、獲利年增41%，顯示「把體脂肪減掉了，體質改善顯著」，若油價回穩將有助獲利，「獲利目標不低於去年」。

針對營收目標，她說明，今年受惠油價推升票價、航班數與裝載率增加，「營收鐵定會比去年成長」，換言之，會再創下新高，但獲利要看油價變數，剔除稀釋獲利的航線後，獲利能力在油價回歸常態時，會回到首季水準。

黃世惠表示，近期戰事對虎航航班影響有限，虎航沒有因此砍班，主要是4月起，油價正常時，沒有一條是賠錢的航線，因此「減班等於減少獲利」，虎航除了維持獲利航線，也配息50%，保留資本投資新機，「相信支持的股東，都希望虎航留更多的錢來買更多的飛機，因為班班都是賺錢的」。

黃世惠表示，虎航今年前4月載客率平均約91%，5至6月展望也維持9成以上，部分二線城市的航線仍在培養，載客率約85%，代表有些熱門線甚至可達100%，拉升平均，旺季暑假訂位率也可穩定達標90%以上。

針對下半年票價走勢，黃世惠說明，虎航希望透過品牌力提升並縮小與傳統航空價差，優質的時間帶與產品價值可支撐相對較高票價，LCC是低成本航空，不等同廉價，在環境變動時，「虎航很耐打，因為有很好的獲利率」。