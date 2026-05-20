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美廉社拚「無人大夜班」？三商家購擬在店外設 OK mini 補夜間需求

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）20日首度在法說會中揭露整併OK超商後的新布局，規劃將OK mini智慧販賣機設置於部門美廉社門市外，藉此補足美廉社非24小時營業的夜間消費需求，在不增加大夜班人力下延伸社區服務時間。公司也同步推動美廉社與OK超商商品、服務互導，目前已將美廉社進口的26款熱銷啤酒導入OK超商販售，目標將商圈從「家門口」延伸至消費者「回家的路上」。

三商家購針對投資OK超商後的整合策略進一步說明。公司表示，投資OK超商並非單純跨足便利商店市場，而是看中雙方商圈與服務場景互補性。美廉社過去以巷弄型社區店為主，OK超商則多位於主要幹道與通勤動線，透過雙品牌布局，可望擴大社區零售服務範圍。

在商品策略上，三商家購已開始推動雙品牌互導。公司指出，美廉社強項在於自辦進口商品與自有品牌，目前已將26款熱銷啤酒導入OK超商販售，未來將持續擴大品項，並依不同商圈需求彈性調整商品結構，藉此提升來客與業績。

除了商品外，雙方也規劃服務整合。三商家購透露，未來將評估把OK超商的代收帳單、包裹等服務導入美廉社，藉此提升社區型門市服務功能與消費者黏著度。

其中，最受關注的是OK mini智慧販賣機的新定位。公司表示，目前規劃將OK mini設置於部分美廉社門口，讓消費者即使在深夜時段，仍可購買飲料、零食等即時性商品，在不增加大夜班人力，也避免噪音與光害影響社區的情況下，延伸營業服務時間。

三商家購也坦言，未來將協助OK超商聚焦具發展性的核心業務，並縮減長期虧損且前景有限的特殊業務，以提升總部資源運用效率。目前已著手重新檢視OK超商300多家門市經營方向，不排除部分門市未來將在OK與美廉社兩品牌間進行轉換，相關資本支出也將審慎評估。

三商家購是在3月27日完成投資子公司富達零售並承接OK超商相關業務後，OK營收已開始納入合併報表，帶動全台社區零售總店數達1,219家。不過，由於首季僅認列約5天OK超商營收，對整體貢獻仍有限，首季成長動能仍主要來自美廉社既有通路約8%的穩健成長，以及加盟與商品結構優化效益逐步浮現。

在經營深度上，三商家購透過強化加盟體系與商品差異化，築起堅實的品牌壁壘。目前旗下雙品牌合計加盟比例已提升至 45.26%，大幅強化營運彈性。在商品策略方面，公司積極布局咖啡、自進口商品等品類，使差異化商品銷售占比攀升至 27.62%。此外，旗下標榜特色經營的「巷口酒窖」與「寵物專區」門市已突破 500 家，透過精準定位與獨特體驗，有效帶動門市來客數。

法說會 超商 美廉社

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