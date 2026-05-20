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裕日車擬推多款車型 中華車：MG4自製率進度佳
裕日車今天表示，到2028年預計導入5款改款車型及8款全新車型，預估今年NISSAN加上INFINITI銷售目標1.3萬輛，與2025年相當。中華車指出，持續優化MG品牌銷售節奏，MG4自製率達標進度良好，待取得核可後，將儘速公布交車規劃。
裕隆集團包括裕隆、裕日車、中華車下午舉行聯合法人說明會，觀察第1季表現，裕日車指出，銷售輛數2751輛，較2025年同期微減0.3%，主要受市場競爭及e-Power車款停售影響，3月至4月推動國產車型，帶動市占率回升。
展望未來營運，裕日車表示，啟動Nissan Re-shaping品牌計畫，預計今年下半年陸續推出國產與進口車小改款車型，評估導入多款車種。
裕日車指出，今年車市仍有戰爭及地緣政治影響，國際油價與原料價格上漲，全球經濟呈現不穩定狀態，預期今年台灣車市銷量將與2025年持平，預估今年NISSAN加上INFINITI銷售目標1.3萬輛，與2025年相當。
裕日車評估，第3季規劃推出2款改款車型，第4季計劃導入搭載第3代e-Power技術的全新跨界休旅車，今年至2028年預計導入5款改款車型及8款全新車型，考量向日本車廠爭取e-Power動力車款在地化生產。
中華車指出，第1季銷售量較2025年同期逆勢成長，市占率提升，與2025年第4季相比，成長幅度超過35%。
展望今年銷售目標，中華車評估，維持全年5.2萬輛目標，持續優化MG品牌銷售節奏，推出特仕版或新車如MG4等恢復動能。
法人問及MG4自製率何時達標並上市，中華車表示，目前正由主管機關進行跨部會審查，MG4自製率達標進度良好，待取得核可後，將儘速公布交車規劃。
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