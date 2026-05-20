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奧丁丁集團推AI代理訂房系統 領旅宿業搶進AI商務時代

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. 旗下營運品牌奧丁丁集團，20日宣布即將推出 OwlPay Booking Engine for Agent Checkout（下稱「訂房系統」），一款專為旅宿業設計的 AI 訂房系統（Booking Engine），協助飯店、民宿（B&B）、線上旅遊平台（OTA）及旅宿業者，直接承接由 AI 代理人（AI Agent）發起的訂房與付款。

舉例來說，旅客只需告訴 AI 代理人「幫我找普吉島下周末 200 美元以內的海景房，直接訂好」，AI 便能代為完成從搜尋、比較、選房、付款到確認的完整旅程，而新推出的訂房系統正是這整段 AI 旅宿旅程背後的支付與結算服務。

訂房系統由三個部分共同組成：OwlPay Agent Checkout 負責訂房確認與收款授權；OwlPay Agent Wallet 負責 AI 代理人授權付款；OwlPay Harbor 負責跨境供應商結算。這三個部分環環相扣，讓 AI 代理人能協助旅客完成從搜尋、比較、選房、付款到業者接單確認與收款，一路走完整段訂房流程。訂房系統預計於 2026 年 6 月正式上線。

為確保上線即有真實規模，奧丁丁計劃優先透過旗下 OwlNest 旅宿管理系統，帶動現有旅宿客戶率先接入這項新服務。OwlNest 目前已服務全球逾 2,800 家飯店與住宿業者，其客戶平台的總訂房金額在 2025 年已達約 2.8 億美元，在 2026 年 3 月及 4 月，這些客戶們的每月總訂單金額亦均達約 3,000 萬美元規模。這些數字代表的是奧丁丁現有旅宿客戶網絡的真實訂房交易規模，並非奧丁丁本身的營收，也不代表目前已透過奧丁丁支付（OwlPay）處理的金額，而是訂房系統上線時，奧丁丁可立即承接業務的旅宿業者規模，這並非市場機會的天花板。

根據旅遊研究機構 Phocuswright 報告，全球線上旅遊總訂房金額預計於 2026 年達約 1.2 兆美元，其中飯店與住宿類別為最大單一品項，線上滲透率將從 2024 年的 55% 持續攀升至 2026 年的 58%。IDC 則預測，至 2030 年，全球旅遊訂房中將有 30% 由 AI 代理人完成。即便其中只有一小部分訂房量從傳統管道移往 AI 發起的通路，對旅宿業而言，也將是訂房方式的根本性轉變。

而訂房系統的收益，設計上涵蓋三個來源：其一，向採用這套服務的旅宿業者收取平台服務費；其二，向透過 OwlPay Harbor 合法授權的跨境匯款通道進行不同幣別結算的交易收取支付服務費；其三，對由 AI 代理人全程處理的訂房交易收取逐筆手續費。這套架構有望能讓奧丁丁直接參與規模化旅宿訂房交易的分成，其實際導入時程與規模，仍取決於市場條件及監管要求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，「奧丁丁並非從零進入 AI 代理商務。我們早已深度參與亞洲訂房系統與 OTA 場景的真實旅宿支付流程。現有客戶網絡內的訂房金額，背後是真實交易、跨幣別結算的複雜多樣性，以及對業者付款的切實需求，這些都是我們推出全新訂房系統的成長基礎，而不是我們的天花板。我們的目標，是將這套服務延伸至全球旅宿市場，協助飯店、民宿、OTA 及旅宿平台，做好迎接 AI 代理人訂房時代的準備」。

AI 訂房 平台

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