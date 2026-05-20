精實管理論壇登場 探討中小微企業雙軸轉型與獲利關鍵

台灣機械公會理事長莊大立20日表示，面對全球產業鏈重組與AI時代來臨，台灣機械業應強化既有的製造實力，透過精實研發進行前置學習以降低開發風險，並深化「現場精實管理」與「數位融合」的協作，進而建構可落地的AI應用環境，提升獲利與國際競爭力。

由台灣機械公會主辦的「2026 TPS精實管理論壇」，今日下午在台中裕元花園酒店登場。莊大立致詞時作了以上表示。

這場論壇由機械公會副理事長林奕杰擔任主席，經濟部產業發展署副署長鄒宇新、機械公會理事長莊大立致詞。論壇並邀請七駿科技董事長李啟樂、銓寶工業董事長謝樹林及宇隆科技董事長劉俊昌等三位標竿企業經營者現身說法，分享導入精實管理如何為公司創造實質利潤的成功經驗。

莊大立指出，機械公會自2020年執行TPS精實管理補助計畫以來，已協助超過百家製造業者投入改善行動，並串聯產、官、學、研及顧問團隊，發展出台灣本土化的精實管理文化。

莊大立表示，近年全球產業環境快速變化，台灣機械業除了面對國際競爭、少子化等考驗，更必須重新思考如何貼近客戶需求、縮短交期並提升應變能力。他強調，TPS如今已不只是現場的改善工具，更是一場深耕於企業經營思維的長期運動。

鄒宇新指出，面對全球供應鏈重組、智慧製造及淨零碳排趨勢，台灣機械業正處於轉型的關鍵期，企業必須以精實管理為基礎，結合數位工具與AI應用，才能全面提升生產效率與營運韌性。

鄒宇新表示，政府為促進中小微型機械業邁向數位與淨零雙軸轉型，已投入大量資源，例如編列116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，並提供智慧機械投資抵減、租稅優惠及普惠金融等支持；同時也編列專案補助經費，協助企業導入AI與數位技術並拓展海外市場，全面擦亮台灣機械在全球市場的競爭力。

林奕杰說明，經濟部產發署精實管理計畫的最大特色，在於引導廠商「從製造現場出發」。透過理順現場流程、找出工程瓶頸，並進一步融合數位或AI工具進行改善；同時，亦可藉由精實研發的導入，提升滿足客戶要求的競爭力，進而為公司賺取利潤。

本次論壇除邀請三家企業分享實戰成果，亦邀請成功大學教授楊大和教授、洪郁修，及東海大學教授許瑞愷等輔導老師，分別從數位精實、精實研發及精實AI應用的角度，深度解析企業導入精實後的獲利原委。

論壇壓軸的座談會則由TPS大師李兆華總顧問主持，透過產、官、學、顧問專家的跨界對談，具體呈現機械業七年來發展出的「台灣精實」特色與豐碩成果。林奕杰強調，台灣機械開創新局的關鍵，是在既有製造實力上，加入精實研發以降低開發風險，並用精實管理與數位融合，建構落地的AI應用環境。

李啟樂肯定「精實數位融合」的驚人成效。七駿過去雖導入數位系統改善管理流程，但現場執行未能同步跟上，自2024年接受引興管顧公司輔導後，改採小批量生產方式，成功加速工單與資訊流動，進而提高庫存周轉率並縮短生產前置時間(LEAD TIME)。

七駿並以現場精實為基底、數位化加成生產效率，練就出靈敏的機動性，順利接下隨之而來的美國客戶大單。

謝樹林指出，銓寶積極推動企業轉型，2022年起導入精實管理奠定現場實力，去年邀請洪郁修教授輔導「精實研發」。透過營業、研發、採購、製造的跨部門協作，不僅增加自主開發產品的客戶數、提高同系列產品零組件的共用率，更大幅降低製程時間，為公司帶來非常具體的營運效益。

劉俊昌表示，宇隆從傳統機加工跨足至機器人關節減速機製造，自2020年實施精實管理，並於去年接受成功大學教授楊大和輔導JJC。透過將現場基本功與數位融合，進一步提升生產線的效率與彈性，精準滿足客戶對高精度的嚴苛要求，成功打入美國市場並拿下訂單。

機械公會強調，「精實數位融合」核心目標，是基於完整的數據、標準化流程與現場經驗，打造出能驅動價值流動的資訊系統，而這正是導入AI最關鍵的基礎建設。換言之，AI的導入必須以 「有效資訊」為前提，才能發揮實質效益。

機械公會認為，台灣機械業應以現場基本功為根基，透過精實數位融合建構「智能精實系統」，讓AI成為企業提升獲利與國際競爭力的絕佳利器。