台鐵舊花蓮火車站土地活化 花東首家藏壽司進駐

台鐵公司所屬舊花蓮火車站地區土地-花蓮市民生段1240、1241地號土地（臨自由街、重慶街及福建街），經台鐵資產開發處花蓮營業分處妥善規劃與積極招商，採公開招標及遴選最優承租人方式辦理，於2024年8月成功招商日系連鎖壽司品牌藏壽司投資新建旗艦餐廳。該餐廳經積極籌畫擘建終於近日竣工，預計5月27日辦理試營運，並於6月3日正式開幕。

台鐵指出，花蓮店不僅是該連鎖體系首度插旗花東地區，更被視為花蓮震後重建、恢復商業繁榮的重要指標。知名大型國際連鎖餐飲品牌在此時點選擇進駐，將為花蓮地方產業經濟注入一劑強心針，不僅能創造在地就業機會，也希望透過國際品牌效應引進人潮及投資。

台鐵說明，藏壽司餐廳以品牌標誌性的日本傳統倉庫建築「土藏屋」風格打造，白牆黑瓦的經典美學與花蓮的山海景觀相映成輝，甫完工便吸引大批民眾駐足拍照。餐廳占地972坪，建築樓地板面積約165坪，內部寬敞明亮共有233個座位。此外，考量花蓮市區停車位難求，該餐廳規劃時已納入完整的交通停車配置，將提供63格汽車停車位及15格機車停車位。便利的停車空間可減少消費者停等停車位時間，吸引其他鄉鎮居民及遊客前往消費。

隨著「藏壽司花蓮自由店」的展店，舊花蓮車站周邊商圈預計將迎來一波消費熱潮。台鐵公司將持續推動土地多元化開發經營，打造兼具商業、生活與休閒的綜合廊道。