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讓戒心化為信任 信義房屋施佩岑細膩服務成就新秀獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
板橋中正店業務施佩岑讓客戶在買房過程中感受到透明、安心與被照顧，圖為參加2025年澳洲獎勵旅遊。（圖：信義房屋提供）
板橋中正店業務施佩岑讓客戶在買房過程中感受到透明、安心與被照顧，圖為參加2025年澳洲獎勵旅遊。（圖：信義房屋提供）

曾有不好仲介經驗的客戶，為何願意主動致電表揚一名入行不到兩年的房仲信義房屋板橋中正店業務施佩岑給出的答案，是持續關心卻不急於推進的節奏，以及讓客戶每一步都走得清楚、安心的陪伴。

今年初，一名首購客戶主動致電信義房屋，表揚施佩岑的服務。客戶過去曾有不愉快的看屋經驗，對房仲有些戒心，初期聯繫也不算順利。但她沒有急著推進，而是透過中間人留意合適物件、提供市場資訊，在適當時候關心需求。一次次不冒進的互動，讓雙方慢慢建立信任。

後來，客戶主動詢問物件，施佩岑先協助分析條件、風險與生活需求，幫他釐清方向。第一次實際帶看，她就協助客戶找到符合需求的房子；進入斡旋與交易流程後，她也如實回報進度、提醒應備文件，讓客戶清楚知道每一步該怎麼走。即使交屋完成，她仍關心後續是否需要協助，讓客戶對第一次買房留下安心又順利的經驗。

這名客戶來自施佩岑入職後首位成交買方的介紹。對她而言，服務不是成交當下結束，而是客戶開始新生活後，仍能放心回頭。她自認，因自己的性格，不算是強勢推進型的房仲，更偏向用時間經營關係，在真誠互動中累積信任，讓成交在需求出現時自然發生。

成為房仲後，施佩岑透過社區服務，讓住戶看見她、認識她，也開始信任她。她回憶，剛入職、都還沒拿到制服時，曾在社區服務中認識一名屋主。雙方只是加了LINE，對方當時並沒有提出具體需求，但她本著分享的心態，定期提供市場行情與資訊，一年多後，當屋主有售屋需求時，優先想到的就是年資尚淺，卻細心、真誠，也持續精進專業的施佩岑。這段經驗讓她更確定，長期服務會留下痕跡，也會在客戶真正需要時被想起。

2024年6月加入信義房屋前，施佩岑就讀法律系，也曾在代書事務所實習，接觸不動產公證與產權流程，因此決定畢業後投入房仲職涯。入行六個月內，她就提前轉正並拿下新秀獎；然而進入第一個完整年度後，房市隨即面臨盤整期，市場多半呈現觀望，讓她一度感到挫折，也更認真摸索適合自己的服務方式。

在房仲這條路上，施佩岑謙虛地說，自己仍在學習，但她始終提醒自己：「把每件事做好、服務好每位客戶，把注意力放在當下能做好的每一步。」市場起伏難以控制，她選擇用穩定、細心與真誠陪伴客戶。也正是這份安靜而持續的力量，讓她在房市低潮中，走出自己的服務節奏。

信義房屋 房仲 買房

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