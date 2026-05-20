首季全國預售屋解約量宜蘭縣排第五、超過雙北 登六都外解約最多縣市

台灣房屋根據實價登錄資料，統計預售屋解約案件數，今年首季全國解約量為411件，較上季的473件減少約13.1%，但仍較去年同期增加8.7%；首季全國預售屋解約量前五名縣市，分別為台中市、台南市、桃園市和高雄市，而台北人度假後花園的宜蘭縣也有29件、排名第五，解約量超過台北市、新北市等都會區，更登六都外解約最多的縣市，令人大感意外。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市首季解約量達到單季新高，主要是海線的梧棲，以及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件所致。

陳定中分析，由於海線與北屯，近年推案量與交屋量相當大，在房市盤整時，建商讓利促銷的動作頻頻，去年以來，海線新建案出現每坪成交價2字頭、北屯也出現每坪4字頭的讓利價，在新案帶頭讓利下，民眾對房價的上漲預期也有所淡化，也讓部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者選擇退場下車，使台中解約量走揚。

值得注意的是，陳定中指出，擁有好山好水的宜蘭縣，因往來雙北市的交通相當便利，加上房價平實，吸引首都圈消費者置產。

不過陳定中表示，由於不少買家在宜蘭購屋的目的以度假為主，並非長期定居自住，為了避免度假宅影響到後續自住宅的貸款，部分雙北市買家傾向回防都會區，將宜蘭的非自住產品解約；加上宜蘭不少新案坐落都市計畫範圍之外的郊區，在打炒房的大環境下，銀行鑑價放貸都更為保守，導致預售屋解約數量比剛需厚實的雙北市還高。