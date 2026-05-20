世紀民生拓展東南亞智慧農業版圖 推無人機應用

世紀民生表示，近年深耕無人機產業應用，並拓展東南亞智慧農業市場，近日與菲律賓合作夥伴FUKUNG AGRICULTURE簽署合作備忘錄，共同推動無人機於智慧農業領域的應用發展，插旗東南亞智慧農業版圖，為無人機業務注入新成長動能。

世紀民生今天透過新聞稿指出，隨著全球氣候變遷與勞動力短缺挑戰加劇，傳統農業向數位化、精準化轉型已成剛性需求；東南亞作為全球重要糧倉，近年各國政府大力推動智慧農業政策。世紀民生看準菲律賓龐大的農業升級潛力，透過與FUKUNGAGRICULTURE合作，將全面導入農業無人機技術。

世紀民生表示，此次合作將聚焦於四大農業無人機核心技術應用的導入，包括全時農地巡檢、農藥與肥料噴灑、作物健康監測，以及後端的智慧農業管理及農業數據分析等。藉由世紀民生在無人機科技軟硬體整合優勢，不僅能協助菲律賓農戶大幅降低人力、化學藥劑成本、提升農業效率，更能透過數據回傳提升作業效率、農業管理精準度。

展望未來，世紀民生強調，此次與菲律賓夥伴合作，是無人機事業邁向國際化的關鍵第一步，除拓展菲律賓智慧農業應用市場外，未來將持續規劃無人機技術延伸至物流、巡檢、災害防救及智慧城市等高附加價值領域應用，深化與國際夥伴的策略結盟。