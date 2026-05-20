首季預售屋解約量再突破400件、年增逾8% 全國解約最多在台中

台灣房屋根據實價登錄資料，統計預售屋解約案件數，今年首季全國解約量為411件，較上季的473件減少約13.1%，但仍較去年同期增加8.7%；其中台中市首季解約量67件，不僅刷新單季新高，也是全國解約量最多的縣市；其次為台南市50件、桃園市49件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，依內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，建商最多可沒收的違約金為房地總價款的15%，不過這是法定最高上限而非絕對標準，若有特殊狀況，有機會透過消保官協商與法律途徑，酌減至7~10%，或僅就已繳款項沒收。

張旭嵐指出，由於解約有一定財物損失，因此買方對該區域或後市沒有信心，或是財務上真的面對重大困難，才會出此下策。

觀察各季度的預售屋解約案件變化，2024年第4季是解約量的關鍵上揚點；張旭嵐分析，2024年第3季末央行祭出嚴格的第七波信用管制後，二屋貸款更加受限，隨後解約案量逐季上揚，並在2025年第2季來到高峰478件。

張旭嵐表示，2025年第3季，央行稍微將換屋族的切結售屋大限從12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於銀行法放款天條的計算，市場釋出友善訊號，解約案件數才稍有下滑。

張旭嵐認為，今年首季，央行再度對換屋族網開一面，將第二戶房貸成數從五成提高至六成，部分即將交屋的預售屋買家資金壓力稍降，讓今年首季預售屋解約的情況也較去年第4季趨緩。

張旭嵐進一步指出，今年首季預售屋解約情況雖比去年下半年緩和，但單季超過400件，仍高於第七波信用管制初登場的時候；加上近期預售屋買氣仍處於低檔，民眾看待後市發展還是趨向保守，因此需等到信用管制明顯鬆綁、市場信心顯著回溫，解約下車的情勢才有機會回到第七波管制之前的低檔。