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買氣冷了建商推案縮了 首季建照、開工量寫十年次低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察內政部統計，先前疫情時大量推案，讓近期交屋潮湧現，讓首季住宅類使照宅數高達3萬1,798宅創2005年有紀錄來同期新高；惟代表開發商推案意願的建照與開工量，則是各達2萬4,658宅、2萬920宅，雙雙寫下近十年次低；至於都更危老也因房市低冷而熄火，讓拆照數量僅近八百宅、降至相對低點。住商機構提供
住商機構觀察內政部統計，先前疫情時大量推案，讓近期交屋潮湧現，讓首季住宅類使照宅數高達3萬1,798宅創2005年有紀錄來同期新高；惟代表開發商推案意願的建照與開工量，則是各達2萬4,658宅、2萬920宅，雙雙寫下近十年次低；至於都更危老也因房市低冷而熄火，讓拆照數量僅近八百宅、降至相對低點。住商機構提供

受政策衝擊，房市四大指標呈不同走勢。住商機構觀察內政部統計，先前疫情時大量推案，讓近期交屋潮湧現，讓首季住宅類使照宅數高達3萬1,798宅創2005年有紀錄來同期新高。

惟代表開發商推案意願的建照與開工量，則是各達2萬4,658宅、2萬920宅，雙雙寫下近十年次低；至於都更危老也因房市低冷而熄火，讓拆照數量僅近八百宅、降至相對低點。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，市場買氣波動明顯，加上近期適逢銀行限縮，致使對景氣敏感的開發商，延緩推案、開工情形大增，這也恐讓未來3至5年新案供給量相對趨緩。

據內政部數據，第1季建照宅數達2萬4,658宅，為近十年來歷史次低；住宅類核發開工宅數，於第1季達2萬920宅，為近十年來僅次於2017年的次低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房市前端指標如建照、開工及拆照量全面緊縮，意味著未來3至5年的新案供給量或將大幅減少，在剛性需求仍在的背景下，供給面收縮，讓未來市場出現大幅降價的機率，更是微乎其微。

徐佳馨指出，對自住客而言，購屋仍應回歸地段基本面，且在目前限貸環境時，更要注意建商財務體質，並審慎評估自身財務能力，最重要是要以自用心態來長期持有，才能應對未來詭譎多變的房市波動。

建商 房市 內政部

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