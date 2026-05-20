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裕隆：台灣車市銷售拚成長 納智捷4月完成交割

中央社／ 台北20日電

裕隆今天表示，台灣車市待不確定因素降低，政經局勢明朗化，車市動能可望逐步回穩並常態化，預期今年台灣車市銷售規模較2025年持平或小幅成長。裕隆並指出，鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）股權，已在今年4月完成交割作業，第2季起不再列入合併報表。

裕隆下午舉行集團聯合法人說明會，觀察第1季車市，裕隆指出，第1季台灣新車市場呈現調整態勢，整體領牌動能較2025年同期放緩，國際局勢影響油價波動影響，其中燃油車需求轉弱較明顯，電動化與節能車款仍維持成長，後續待市場不確定因素降低，政經局勢明朗化，車市動能可望逐步回穩常態化。

觀察第1季營運，裕隆指出，第1季營收較去年同期下滑，主要仍受整體車市需求趨緩及金融服務收益減少等影響，不過透過成本結構優化與費用管控措施逐步發揮效益，營業淨利較去年同期成長。

展望營運，裕隆表示，穩定電池代工服務，營業活動維持正向現金流入，支撐日常營運與資金調度，投資活動現金流出增加，依市場環境與資產水位，動態調整投資配置，整體現金水位仍維持穩健，兼顧負債管理、資金安全與投資收益機會。

裕隆說明，能源服務業務重心已由儲能電池轉向動力電池，並積極投入儲能工程建置與維運，聚焦「表後儲能」應用，近期將有較大規模出貨，並已將服務觸角延伸至用電大戶市場。

在整車製造，裕隆表示，推進產品國產審查，深化在地製造能力，導入自動檢測系統，提升製程品質效率。在能源發展，裕隆指出，穩定電池代工服務，拓展表後儲能業務，布局電池檢修技術。

法人問及裕隆城營運，裕隆表示，新店裕隆城一年創造新台幣5億元租金收入。

根據資料，第1季台灣新車領牌數累計9.64萬輛，較2025年同期減少3.4%，其中燃油車年減17%，純電動車年增39%，油電混合車年增15%。

裕隆 納智捷

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