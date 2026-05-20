快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

台南新市社宅670戶招租 22日起受理申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新市社宅共670戶招租，本月22日起受理申請。記者謝進盛／翻攝
台南新市社宅共670戶招租，本月22日起受理申請。記者謝進盛／翻攝

台南市新市區「新市安居」社會住宅辦理招租，將自22日起至6月22日受理申請，共計有670戶，敬請符合資格者把握機會提出申請。

台南市政府都發局說，「新市安居」社宅是中央在新市區興建招租的第1處社會住宅，提供套房型498戶及二房型172戶，由內政部協同國家住宅及都市更新中心在鄰近南部科學園區台南園區的地點推動「新市安居」，照顧民眾居住需求。

市府都發局指出，國家住宅及都市更新中心本次同步辦理新市安居招租及南市東區「新都安居A」候補招租，皆已於5月12日公告，鼓勵民眾於受理期間檢附相關文件逕洽該中心申辦。相關要點如下：

一、受理申請日期及時間：5月22日9時至6月22日23時59分。

二、申請方式：請至國家住宅及都市更新中心網站「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw/portal）線上申請，或至實體據點申辦（新市安居案實體據點設於南市新市區公所（新市區中興街12號），新都安居A案實體據點設於新都安居A社宅現場（東區崇吉二街13號））。

三、國家住宅及都市更新中心諮詢電話：（02）89791799。

台南 社宅 內政部

延伸閱讀

桃園520新政策！上億資金助老公寓修繕 沒管委會也能申請

社宅火災民代批「不敢動中央」 籲14處工地應停工受檢

2026報稅／房東最容易漏掉這件事！出租房屋稅率恐從1.5%跳回4.8%

台南來亞大樓將進入「大拆除」 7月從12樓往下拆拚年底完工

相關新聞

統一入股Yahoo、PChome還沒賺錢？羅智先：燃燒自己照亮別人

統一集團近年積極布局電商版圖，陸續取得Yahoo台灣電商業務80%股權，並入股PChome網家成為最大單一法人股東。不過，外界關注相關投資目前仍處虧損階段，何時能轉虧為盈、開始對集團獲利帶來正貢獻。對此，統一超（2912）董事長羅智先20日表示，統一集團是綜合型企業，電商加入後與集團各事業體間會產生大量綜效，不能只單看單一公司獲利，「有時候它是在燃燒自己、照亮別人。」

台南新市社宅670戶招租 22日起受理申請

台南市新市區「新市安居」社會住宅辦理招租，將自22日起至6月22日受理申請，共計有670戶，敬請符合資格者把握機會提出申請。

南山產物啟動「高齡金守護列車」 聚焦防詐、交通安全及數位落差

台灣邁入超高齡社會後，高齡者的生活風險不再只限於健康照護，也延伸至外出交通、金融防詐與數位服務使用等日常場景。為協助長者在生活中建立更完整的自我防護力，南山產物啟動「高齡金守護列車」金融永續公益巡迴計畫，攜手長期投入偏鄉高齡教育及數位落差議題的社會企業「爺奶司令部」，預計於雙北地區及台南、嘉義數位發展萌動區地辦理13場公益巡迴，透過交通安全、防詐辨識及數位生活應用課程，陪伴逾400位長者提升風險辨識與日常應對能力。

104人力銀行獲國際ATD大獎 全球僅52家企業入選

在國際舞台上，台灣企業的AI組織轉型實力再度獲得實質肯定。104人力銀行獲得全球人才發展領域權威性國際組織「ATD（人才發展協會）」頒發「BEST Awards卓越學習組織獎」。2026年全球僅52家企業獲此殊榮，台灣更只有兩家企業入選，凸顯本土企業在AI應用落地的國際競爭力。

國內首支！農林「台茶8號」奪全台首張紅茶碳足跡標籤

台灣農林帶來綠色消費大突破！旗下日月老茶廠的明星商品「嚴選阿薩姆紅茶（台茶8號）」成功挑戰高難度盤查，通過財團法人農業科技研究院（農科院）的第三方公正驗證，成為全台灣第一支榮獲碳足跡標籤的紅茶產品，為台灣茶產業在低碳管理與ESG資訊透明化上，立下重要里程碑。

統一超股東會／入股LOPIA後怎麼走？羅智先解析超市競局

統一超（2912）20日舉辦股東會，近期市場高度關注統一超投資日系超市LOPIA案，以及家樂福未來轉型方向。對此，董事長羅智先表示，由於LOPIA案已進入送審階段，目前不方便對相關內容做評論，但強調，集團對任何具正面效益的投資機會，都會「很嚴肅地思考」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。