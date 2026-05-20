台南新市社宅670戶招租 22日起受理申請

台南市新市區「新市安居」社會住宅辦理招租，將自22日起至6月22日受理申請，共計有670戶，敬請符合資格者把握機會提出申請。

台南市政府都發局說，「新市安居」社宅是中央在新市區興建招租的第1處社會住宅，提供套房型498戶及二房型172戶，由內政部協同國家住宅及都市更新中心在鄰近南部科學園區台南園區的地點推動「新市安居」，照顧民眾居住需求。

市府都發局指出，國家住宅及都市更新中心本次同步辦理新市安居招租及南市東區「新都安居A」候補招租，皆已於5月12日公告，鼓勵民眾於受理期間檢附相關文件逕洽該中心申辦。相關要點如下：

一、受理申請日期及時間：5月22日9時至6月22日23時59分。

二、申請方式：請至國家住宅及都市更新中心網站「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw/portal）線上申請，或至實體據點申辦（新市安居案實體據點設於南市新市區公所（新市區中興街12號），新都安居A案實體據點設於新都安居A社宅現場（東區崇吉二街13號））。

三、國家住宅及都市更新中心諮詢電話：（02）89791799。