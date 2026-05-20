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家樂福改名倒數 羅智先：7月起停用舊名稱

中央社／ 台南20日電

家樂福今年6月底即將更名，外界好奇新名稱為何，統一超董事長羅智先表示，因受到境內法規與合約限制，6月30日前仍不能提及新名稱，7月1日起不能再使用舊名稱，但招牌等相關調整仍有展延時間。

統一超今天召開股東會，羅智先會後接受媒體訪問，談及家樂福後續經營策略與改名進度。統一去年底宣布家樂福將啟動改名計畫，今年3月公司已更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」；近期經濟部商工登記資料顯示，已有2家家樂福分公司名稱出現「樂家康」，引發市場關注。

對於家樂福更名一事是否已取好名字，羅智先說，目前受到台灣境內法規與合約限制，6月底前無法對外提到新名稱，但包括招牌等相關調整，不可能一夜之間全部完成，所以部分內容還有展延時間。

至於展店計畫，羅智先去年曾表示，家樂福當前不急著展店，而是思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」；不過統一於今年4月仍宣布，將在台南規劃占地4000坪的大型複合式商場，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，預計2028年第4季完工後開幕。

羅智先說，不急著展店，「但沒說不展店」，有機會還是會繼續開店，只是零售業界線愈來愈模糊，消費者不一定在乎是量販、超市或便利商店，而是在乎是否能滿足需求。

羅智先分析，家樂福屬於綜合型賣場，好市多則偏向特色商品導向，每個品類選擇較少；至於LOPIA屬於「窄類寬品」模式，例如肉品品項專業且選擇多，但幾乎沒有日用品。

談到家樂福近期營運，他指出，統一接手家樂福後，與過去經營者的時間表不同，現在接手已經3年時間，做了很多基礎工程，對於短期營運成績在數字上一定會有些影響，但長期來看，營運是朝著期望的方向走。

羅智先 家樂福

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