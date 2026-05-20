統一入股Yahoo、PChome還沒賺錢？羅智先：燃燒自己照亮別人

統一集團近年積極布局電商版圖，陸續取得Yahoo台灣電商業務80%股權，並入股PChome網家成為最大單一法人股東。不過，外界關注相關投資目前仍處虧損階段，何時能轉虧為盈、開始對集團獲利帶來正貢獻。對此，統一超（2912）董事長羅智先20日表示，統一集團是綜合型企業，電商加入後與集團各事業體間會產生大量綜效，不能只單看單一公司獲利，「有時候它是在燃燒自己、照亮別人。」

羅智先指出，新加入集團的夥伴，初期通常需要時間了解集團運作模式與各事業單位需求，因此會有一段學習曲線，「可能需要花上好幾年時間」。在這個過程中，其他事業單位可能已開始利用電商平台資源與能力，但相關效益未必會直接反映在電商公司本身財報上。

他表示，若從統一企業整體財報角度來看，儘管近十年經營環境愈來愈嚴峻，包括人力、物流與各項成本持續上升，但集團整體營運仍持續向上，代表各事業體都在集團內扮演不同功能，並持續產生綜效。

對統一而言，並不會急著要求電商事業短期內一定要轉虧為盈，因為不同事業在集團內的「體內循環」速度本就不同，有些綜效發酵較快、有些較慢，「我們並不是那麼在乎這個（單一公司是否立即獲利）。」

他進一步指出，外界可能較難看清楚集團內部綜效如何發生，但對統一來說，相關布局都仍在掌握之中，最重要的仍是從整體集團角度觀察，是否持續朝正向發展。