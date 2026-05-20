南山產物啟動「高齡金守護列車」 聚焦防詐、交通安全及數位落差

台灣邁入超高齡社會後，高齡者的生活風險不再只限於健康照護，也延伸至外出交通、金融防詐與數位服務使用等日常場景。為協助長者在生活中建立更完整的自我防護力，南山產物啟動「高齡金守護列車」金融永續公益巡迴計畫，攜手長期投入偏鄉高齡教育及數位落差議題的社會企業「爺奶司令部」，預計於雙北地區及台南、嘉義數位發展萌動區地辦理13場公益巡迴，透過交通安全、防詐辨識及數位生活應用課程，陪伴逾400位長者提升風險辨識與日常應對能力。

「高齡金守護列車」以長者日常生活中較常面對的風險為出發點，將交通安全、金融防詐及數位落差整合為公益巡迴內容，將風險防護觀念轉化為長者聽得懂、記得住、用得上的生活知識。

交通安全方面，南山產物為首家民間企業號召企業志工投入交通部「路老師培訓計畫」，響應高齡交通安全專業培訓，號召同仁接受完整專業訓練，學習針對高齡族群的交通安全知識、用路風險辨識及宣導溝通技巧，並完成三場實習宣講，實際走入社區與高齡者互動，累積現場說明、引導討論及回應提問的經驗，體現企業對高齡交通安全的重視。

南山產物表示，高齡交通安全宣導並不是單純提醒長者「過馬路要小心」，而是需要理解高齡者在視力、聽力、反應速度與行動能力上的變化，並能掌握長者在穿越路口、搭乘交通工具及面對複雜交通環境時可能遇到的困難。透過「路老師」培訓與實習宣講，同仁能將交通安全專業內容轉化為貼近日常的提醒，使後續公益巡迴建立在完整訓練與實地經驗之上。

隨著數位服務日益普及，部分高齡族群在資訊取得、工具操作與風險辨識上，仍面臨數位落差挑戰。南山產物與「爺奶師令部」共同規劃防詐與數位生活相關課程。課程將從長者熟悉的生活情境出發，以互動問答及案例分享，引導長者認識陌生來電、可疑簡訊、假投資話術等常見詐騙樣態，也協助長者降低面對手機操作與數位服務時的不安，提升日常生活中的風險辨識能力。

南山產物日前也舉辦培訓課程，作為「高齡金守護列車」出發前的重要準備，首場並邀請台北醫學大學學生共同參與，讓青年世代也能理解高齡者在交通安全、金融防詐與數位生活上的實際需求。後續巡迴將由受訓同仁結合合作夥伴共同推動，透過在地化、情境化的方式，把風險防護觀念帶入鄉鎮與社區。

南山產物表示，保險業的角色不只是在事故發生後提供保障，也能透過風險教育與損害防阻，協助民眾在日常生活中提前建立防護能力。「高齡金守護列車」也是南山產物響應金融大回饋與落實公平待客精神的具體行動之一，未來將持續秉持「從客戶角度出發」的承諾，陪伴長者迎向更安全、安心的樂齡生活。