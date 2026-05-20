砸百億買肯德基必勝客？ 羅智先：對併購傳聞不予置評

針對近期市場矚目入股日系超市LOPIA，以及傳出砸百億元要買肯德基、必勝客經營權，統一超董事長羅智先表示，LOPIA目前還「不便評論」，對併購傳聞也不予置評；但他指出，只要對股東及社會有正面影響，任何併購案都會「嚴肅考慮」。

統一超今天召開股東會，羅智先會後接受媒體聯訪。他表示，目前台灣7-ELEVEN已超過7111家，並未設定展店天花板。隨著商品銷售比重下降，服務型功能提高，超商經營模式也持續改變；他以全台手搖飲店已超過1萬家為例，認為未來7-ELEVEN展店至1萬家「也非不可能」。

由於近期統一超投資台灣LOPIA零售超市事業及食品加工事業，引發市場討論，羅智先說，因已進入送審階段，現在不方便對此做任何的評論；至於外傳統一集團有意砸新台幣百億元爭取肯德基與必勝客經營權，羅智先表示「不予置評」，尤其只要有併購案，外界大多都會提到統一集團，他不方便評論。

談及景氣與消費市場變化，羅智先表示，近期股市雖然熱絡，但各行各業經營環境都愈來愈嚴峻，「淘汰在加速」，沒有任何產業會變得更輕鬆。

羅智先也提到，中國零售市場競爭相當嚴峻，但統一超在上海、浙江等地布局相對穩定，會持續朝既定方向前進。