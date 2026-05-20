104人力銀行獲國際ATD大獎 全球僅52家企業入選

在國際舞台上，台灣企業的AI組織轉型實力再度獲得實質肯定。104人力銀行獲得全球人才發展領域權威性國際組織「ATD（人才發展協會）」頒發「BEST Awards卓越學習組織獎」。2026年全球僅52家企業獲此殊榮，台灣更只有兩家企業入選，凸顯本土企業在AI應用落地的國際競爭力。

評審團點名104人力銀行「最令人印象深刻的計畫」，是以工程人才為核心的AI技能提升與應用學習計畫，最大特色在於將AI工具直接嵌入日常工作流程，並展現具體且可量化的商業成果。讓生成式AI視並非停留在課程訓練層次，而是直接結合產品創新、流程優化與商業策略。

104人力銀行引用評審團說法，認為該公司已建立「架構完整、與策略高度連結的人才發展制度」，並展現高階主管對人才培育的高度承諾；不僅持續衡量訓練成效，更有效透過人才發展解決商業問題。

而面對生成式AI快速改變企業HR招募與人才管理模式，104人力銀行也宣布，將成立跨部門「創新辦公室」，協助各部門重新盤點工作流程、導入AI工具並進行職務再設計。

104人力銀行舉例，如產品企劃導入「vibe coding」、運用AI協助Product Requirement Document（PRD）邏輯檢查，縮短與工程、設計團隊溝通時間，加速產品開發與QA流程，讓AI能力不只是學習內容，而是真正成為工作流程的一部分。