以茶推動創生 新北坪林「有種茶」獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

新北市坪林區的地域品牌「有種茶」，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，成為六都第一個得到該獎項的農業品牌，今天在市政會議獻獎，展現新北市推動農業創生與地域品牌發展的亮眼成果。

GOOD DESIGN AWARD（優良設計獎）為日本設計振興會自1957年開辦，1年1次向國際公開徵選各式各樣產品，最後評出「優良設計獎」頒發獎章，是日本唯一針對整體設計品質進行公開評鑑的獎項，近70年累計參加徵選產品超過3萬件，其中「地域構想及活動類」獎項特別聚焦地方議題解決、社區發展、地域振興與永續推動成果。

坪林「有種茶」成功串聯在地及返鄉青農，專注於茶葉生產、加工與銷售，更積極推動食農教育與茶職人學院。去年成立新北首個「農創所」展售特色茶品、體驗茶文化、培育青年人才，成功將坪林包種茶從傳統農產品轉化為結合產地故事、體驗教育與生活風格的地域品牌，去年從5225件參賽作品中脫穎而出，實屬不易。

新北市農業局歡迎民眾前往「有種茶」農創所，親自體驗坪林包種茶、創意茶飲及茶文化魅力，感受在地茶產業轉型與地域品牌發展成果。相關活動及營業資訊可至「有種茶」臉書粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/UChungcooperative)。

新北市坪林區的地域品牌「有種茶」，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，今天在市政會議獻獎。圖／新北市農業局提供