國內首支！農林「台茶8號」奪全台首張紅茶碳足跡標籤

台灣農林帶來綠色消費大突破！旗下日月老茶廠的明星商品「嚴選阿薩姆紅茶（台茶8號）」成功挑戰高難度盤查，通過財團法人農業科技研究院（農科院）的第三方公正驗證，成為全台灣第一支榮獲碳足跡標籤的紅茶產品，為台灣茶產業在低碳管理與ESG資訊透明化上，立下重要里程碑。

現代人生活離不開茶飲，台灣手搖飲與包裝茶飲市場一年商機高達上百億，但相信許多人都不知道一杯手搖茶飲，對地球帶來多少影響，為了讓消費者在日常選購中能輕鬆實踐低碳生活。

台灣農林今年三月於「AI 淨零智慧城市展」上以「從一顆種子到一杯茶」為永續核心理念亮相，如今該理念正式開花結果。本次盤查嚴格依循 ISO 14067:2018國際標準指引，在農業部茶及飲料作物改良場的共同合作下，將茶園管理、手採一心二葉、萎凋、揉捻、發酵、烘焙，一路到包裝與運輸的完整生命週期進行嚴謹盤查，最終數據顯示，每罐紅茶的碳排放量為1,738g CO₂e，並清晰標示於外包裝的「綠色腳印」上 。

台灣農林技術研發部經理廖皇樺強調，這個碳足跡標章不是一項普通的商品貼紙，而是企業對環境責任的「硬核承諾」。

在國際供應鏈大喊減碳的時代，高規格的第三方驗證與透明數據，是台灣茶品牌走向國際、提升競爭力的關鍵底氣 。

台灣農林行銷企劃暨觀光休閒事業處處長湯千萩指出，所謂的永續標章並非單一產品的成果，除了將製程碳排完全透明化外，品牌先前大刀闊斧推動的「農林紙」計畫，更成為文青與設計圈關注的焦點。

從茶園的友善耕種、全台首創的紅茶碳足跡盤查，再到包裝材料的循環經濟應用，台灣農林成功將生硬的永續理念，轉化為看得見、摸得著、更能被市場喜愛的具體行動。這家創立於1899年的茶企，正用滿滿的創新能量，帶領台灣茶產業優雅走向下一個具國際競爭力的永續新時代 。