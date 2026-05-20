統一超股東會／入股LOPIA後怎麼走？羅智先解析超市競局

統一超（2912）20日舉辦股東會，近期市場高度關注統一超投資日系超市LOPIA案，以及家樂福未來轉型方向。對此，董事長羅智先表示，由於LOPIA案已進入送審階段，目前不方便對相關內容做評論，但強調，集團對任何具正面效益的投資機會，都會「很嚴肅地思考」。

針對外界擔憂，統一體系持續整合後，恐讓原有品牌失去特色，羅智先雖未正面回應，但也進一步分析不同零售業態的定位差異。他指出，LOPIA屬於「窄類寬品」模式，聚焦特定商品深度經營，尤其肉品特色鮮明；會員制量販好市多則偏向「寬類窄品」，商品種類多，但單一品項選擇較少，反映的是不同經營邏輯與客群需求。

羅智先表示，「沒有絕對的對與錯，重點還是在定位」，未來零售市場將朝向各自特色化發展。

此外，羅智先也證實，家樂福改名已是確定方向，但因受限於法規與合約關係，6月30日前無法公開新名稱，7月1日起也不得再使用舊名稱，目前相關作業正緊鑼密鼓進行中。

他指出，並非所有項目都需要在一夜之間全面更換，部分招牌與硬體設施仍有調整展延期，因此會依規範逐步完成轉換。

談到家樂福近年轉型方向，羅智先表示，統一接手家樂福約三年來，已投入大量基礎工程，包括硬體、軟體與系統整合等，雖短期可能影響營運數字，但長期仍是朝集團期待方向前進。

他也坦言，過去以大型家庭採購為主的量販模式，正面臨家庭人口結構改變帶來的新挑戰。尤其台灣單身人口持續增加，北部部分區域甚至已接近四成，消費習慣與30年前已完全不同，因此家樂福勢必要在商品結構、店型與消費體驗上持續調整，目前也正透過不同模式測試市場反應。

對於家樂福未來展店方向，羅智先則表示，「不積極展店，不代表不展店」，後續仍會依照商圈、人口結構與消費需求，評估不同店型發展機會。

至於未來集團是否會推動更多複合型商場或多品牌共同進駐模式，羅智先則表示，集團內其實已有不少類似案例，未來若有合適場域，也希望能讓多個品牌共同進駐，透過資源共享與跨品牌導流，提升管理效率與消費便利性。