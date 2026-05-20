統一超股東會/羅智先看下半年景氣：經營環境越來越嚴峻

統一超（2912）20日舉辦股東會，董事長羅智先表示，對於下半年景氣看法，羅智先表示，從各項外部因素來看，經營環境只會愈來愈嚴峻，包括地緣政治、通膨、成本上升等壓力，都將持續影響產業發展，反映在市場上，就是淘汰速度加快。

面對國際局勢變動、通膨壓力與消費型態轉變，整體零售市場正進入快速調整期，「各行各業都不會太輕鬆」，產業淘汰速度也正在加快。不過，他認為，消費需求並未消失，而是在不同通路與場景間重新分配。

羅智先指出，目前台灣消費市場仍處於「轉化中」，整體需求其實沒有太大改變，但隨著通路發展、生活型態改變，消費場景持續轉移，因此有些業者會感受到機會，有些業者則會感受到壓力。

他坦言，零售業與製造業最大差異，在於零售每天都直接面對消費者，「每天晚上都要結帳，消費者每天都在對我們投票」，只要無法滿足消費者需求，業績很快就會反映。

除景氣議題外，統一近年積極布局電商市場，外界也關注相關事業何時能轉虧為盈。對此，羅智先表示，外界通常習慣用單一公司角度檢視電商獲利，但統一集團是綜合型集團，各事業之間存在大量互相支援與資源整合效益，因此很難單獨切割評估。

他指出，新加入集團的電商夥伴，初期往往需要時間了解集團運作模式，也需要建立與各事業體之間的協作關係，因此前期可能會承擔較大虧損，「有時候會扮演燃燒自己、照亮別人的角色」。

羅智先表示，較合理的觀察方式，應該是從統一企業整體財報來看，而非只看單一電商公司獲利表現。他指出，若將現在與10年前相比，雖然整體經營環境愈來愈困難，但統一企業整體營運仍持續向上，代表集團內各事業之間已逐步產生綜效。

他進一步說明，部分電商雖然仍在熟悉集團運作，但其他事業單位可能已開始利用電商平台創造效益，只是這些成果不一定會直接回到該電商單位帳上，因此外界有時未必能完全看清實際效益。

至於電商何時正式轉盈，羅智先則表示，在統一這樣的大型集團內，「是不是立刻轉虧為盈，並不是那麼急迫」，集團更重視的是整體發展方向是否持續正向。