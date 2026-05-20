不妙！台中預售解約量創新高 這兩區最多人後悔

房市自第七波打炒房後陷入價量盤整，台灣房屋統計實價資料預售屋解約案件數，今年Q1全台解約量為411件，較上季的473件減少約13%；不過台中市Q1解約量67件，不僅刷新單季新高，也是全台解約量最多的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，依內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，建商最多可沒收的違約金為房地總價款的15%。

雖然透過消保官協商與法律途徑，酌減至7~10%，或僅就已繳款項沒收，由於解約有一定財物損失，因此買方對該區域或後市沒有信心，或是財務上真的面對重大困難，才會出此下策。

觀察各季度的預售屋解約案件變化，2024年Q4是解約量的關鍵上揚點，張旭嵐分析， 2024年Q3季末央行祭出嚴格的第七波信用管制後，二屋貸款更加受限，隨後解約案量逐季上揚，並在2025年Q2來到高峰478件。

2025年Q3，央行稍微將換屋族的切結售屋大限從12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於銀行法放款天條的計算，市場釋出友善訊號，解約案件數才稍有下滑。

而今年Q1，央行再度對換屋族網開一面，將第二戶房貸成數從5成提高至6成，部分即將交屋的預售屋買家資金壓力稍降，預售屋解約的情況也較去年Q4趨緩。

張旭嵐進一步指出，今年Q1預售屋解約情況雖比去年下半年緩和，但單季超過400件，由於近期預售屋買氣仍處於低檔，營建成本走高導致建商倒閉案例頻傳，民眾看待後市發展還是趨向保守，因此需等到信用管制明顯鬆綁、市場信心顯著回溫，解約下車的情勢才有機會回到第七波管制之前的低檔。

解約量前五縣市，分別為台中、台南、桃園和高雄，而台北人度假後花園的宜蘭縣，Q1解約案件數達29件，名列第五，是前五名中唯一非六都縣市，比房市交易熱絡的台北市、新北市等都會區還多，令人大感意外。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中Q1解約量達到單季新高，主要是海線的梧棲，以及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件所致。

他表示，由於海線與北屯，近年推案量與交屋量相當大，在房市盤整時，建商讓利促銷的動作頻頻，去年以來，海線2字頭、北屯4字頭的傳言時有所聞，在新案帶頭讓利下，民眾對房價的上漲預期也有所淡化，也讓部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者選擇退場下車，使台中解約量走揚。

至於宜蘭縣，不少買家在宜蘭購屋的目的以度假為主，並非長期定居自住，為了避免度假宅影響到後續自住宅的貸款，部分雙北買家傾向回防都會區，將宜蘭的非自住產品解約；加上宜蘭不少新案坐落都市計畫範圍之外的郊區，在打炒房的大環境下，銀行鑑價放貸都更為保守，導致預售屋解約數量比剛需厚實的雙北還高。

台中房市示意圖／記者游智文攝影