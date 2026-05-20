星宇航空蟬聯SKYTRAX五星航空

星宇航空近期再度榮獲國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。

星宇航空於2025年開航滿五年即首度取得五星航空評級，成為全球少數能在短時間內獲此殊榮的航空公司；2026年再度成功蟬聯，進一步展現星宇航空於全球高端航空市場中的競爭力與品牌實力。

星宇航空執行長翟健華表示，連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證，對星宇航空而言是非常重要的里程碑，也代表團隊自開航以來始終堅持的服務精神與品質標準受到國際肯定。

SKYTRAX執行長 Edward Plaisted 表示，星宇航空獨具特色的『Galactic』品牌概念，已完整落實於客艙設計、服務文化、機上餐飲與數位體驗等各項環節，為全艙等旅客打造一致且精緻的高端飛行體驗。此外，星宇航空客艙組員專業、細膩且恰到好處的服務表現，亦持續成為品牌的重要亮點之一。

SKYTRAX為國際航空評鑑調查機構，被譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，範圍涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等面向。能夠獲得五星航空評級是最高的品質肯定，目前全球僅有10家航空公司獲得此殊榮。

星宇航空6月1日開航首條韓國航線「台北／台中-釜山」、8月1日開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，為全球布局再添重要里程碑。