不只零售業景氣 羅智先：各行各業都會很辛苦

統一超今日舉行股東會，通過配發現金股利9元，對於今年股市雖在高檔，但外在環境也充滿不確定性，對於今年零售業景氣，董事長羅智先表示，各項元素都是愈來愈嚴峻，若是轉化在產業，就會看到淘汰在加速，各行各業都不會很輕鬆。

統一超去年全年營收3507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，年減2.7%，每股稅後純益10.78元，仍舊賺進一個股本。羅智先表示，今年看股市好像很熱鬧，消費力多多少少會轉移到市場上，整體消費力還在，只是在不同板塊之間移轉與調整。

羅智先認為，整體需求沒有改變，只是通路發展與生活型態、消費場景不斷在做改變，因此有些業者會感到比較撿到便宜，一些業者則會覺得壓力很大，而統一超作為零售業，不能說沒有壓力，畢竟每天都要結帳，這也代表消費者對於統一超的投票結果。

統一超在4月底公告斥資約20億元策略投資日本連鎖超市LOPIA台灣事業，外界十分關注未來統一的超市布局，但羅智先僅低調表示，現在已經進入公平會審議，因此不方便評論。

而統一先前收購台灣家樂福後，宣布不再支付法國總部品牌授權費，全面走向本土化，並將啟動更名。對於更名進度，羅智先表示，現在處於很尷尬的時間點上，受到境內法規、合約限制，6月30日前不能提到新名字，而7月1日開始不能使用舊名字，現在都在緊鑼密鼓地準備中。

怡和餐飲集團旗下約1000家肯德基、必勝客傳出求售，統一也是潛在買主，羅智先也表示，「不予置評」。但談到併購計畫，他則強調，任何有機會投資的機會都會嚴肅思考。