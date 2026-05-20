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建商真怕了！建照、開工量創十年次低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

受央行政策衝擊，根據內政部統計，第一季建照宅數達2萬4,658宅，為近十年次低；住宅類核發開工宅數，於第一季達2萬920宅，為近十年來僅次於2017年的次低。都更危老也因房市冷而熄火，拆照數量降至相對低點。

另外，交屋潮持續爆量，首季住宅類使照宅數高達3萬1,798宅創2005年有紀錄來同期新高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，市場買氣波動明顯，加上近期適逢銀行限縮，致使對景氣敏感的開發商，延緩推案、開工情形大增，這也恐讓未來3至5年新案供給量相對趨緩。

賴志昶表示，疫情過後全台房市進入一波多頭，各大重劃區與都會區皆有不少推案，因此可見2019年過後建照量大增，而開工量也於2022、2023年進入高點。

不過政府2023年下半年上路《平均地權條例》修正案，打房力道逐漸強勁，使建照、開工量緩降，惟打房後建商對當時市況仍屬樂觀，加上延緩推案亦有極限，讓2025年建照、開工量又死灰復燃，直至今年則因市場緊縮明顯，致使建照、開工量降至相對低檔。

對於使照宅數創2005年以來同期歷史新高；在拆照數量上，第一季全台僅拆除797宅，為近十年第三低。賴志昶分析，先前自2019、2020年開始的推案熱潮，如以建案工期3至5年計算，大量推案多於近期交屋，使照量大幅上揚，而有今年第一季交屋數達歷史天量的局面+。

反觀拆照則僅800宅，主因為市場狀況前景不明，加諸都更改建曠日廢時，開發商投入成本較高，於市場趨冷之際，整合意願大幅降低，且限貸與營建成本高居不下等因素，大幅墊高中小型建商的資金門檻，致使拆照數量降至相對低檔。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房市前端指標如建照、開工及拆照量全面緊縮，意味著未來3至5年的新案供給量或將大幅減少，在剛性需求仍在的背景下，供給面收縮，讓未來市場出現大幅降價的機率，更是微乎其微。

對自住客而言，購屋仍應回歸地段基本面，且在目前限貸環境時，更要注意建商財務體質，並審慎評估自身財務能力，以自用心態來長期持有，才能應對未來詭譎多變的房市波動。

房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房市 開發商 內政部

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