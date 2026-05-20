大交屋潮來了！住宅建照跌破14萬戶 台北年減逾3成最慘

市場近期盛傳怡和集團有意出售肯德基、必勝客在台等地經營權，也讓統一集團是否出手競標成為外界關注焦點。對此，統一超（2912）董事長羅智先20ㄉ日在股東會後低調表示，「不予置評」，並直言「這種訊息，尤其對我們集團來講，大概每一個案子一定都會提到我們，所以我們也不方便去講什麼。」

2026-05-20 11:14