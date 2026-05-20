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大交屋潮來了！住宅建照跌破14萬戶 台北年減逾3成最慘
房市降溫訊號浮現，建商推案明顯轉趨保守。根據內政部最新統計，114年全國住宅類（H-2類）建造執照核發戶數為13萬8,792戶，年減11.5％；住宅開工戶數也年減2.1％。不過，住宅使用執照戶數卻逆勢年增3.2％至14萬2,616戶，顯示房市正從前幾年的「推案潮」，逐漸轉向「交屋潮」。
觀察住宅建照面積變化，114年住宅類建照總樓地板面積為1,793萬平方公尺，年減12.9％，也是各用途別中減少最多的一類。住宅開工面積則年減6.9％至1,604萬平方公尺，顯示新案供給已有放緩趨勢。
從區域來看，六都住宅建照面積仍以台中市376萬平方公尺最多，其次為桃園市336萬平方公尺、高雄市249萬平方公尺，顯示中南部仍是住宅開發重鎮，其中，台中市不論建照、開工或使用執照面積皆居全國之冠。
不過，部分縣市也出現明顯降溫跡象。以住宅建照面積來看，六都除高雄市小幅增加1.2％外，其餘皆下滑，其中以台北市年減31.8％最多，其次為台南市減少28.8％。
另一方面，新北市則出現逆勢增長。114年住宅開工面積中，新北市年增70.9％，為六都增幅最大，可能與大型重劃區、捷運聯開案或部分大型都更案集中進入施工階段有關。
114年住宅建照、開工同步下滑，但使用執照仍持續增加，反映市場正從過去的高推案時代，逐步進入完工交屋期。隨著新屋供給放緩，加上房價仍高，未來住宅市場可能進一步朝中古屋與老屋市場集中。
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