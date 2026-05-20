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桃園520新政策！上億資金助老公寓修繕 沒管委會也能申請

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布市府新住宅政策，預計3年投入1億元協助特定條件老舊公寓修繕公設，沒管委會也能申請。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布市府新住宅政策，預計3年投入1億元協助特定條件老舊公寓修繕公設，沒管委會也能申請。記者陳俊智／攝影

桃園老舊建築上萬棟，市長張善政今在市政會議宣布新住宅政策「舊公寓微型修繕補助」，預計3年投入1億元，協助特定條件老舊公寓修理公共設施，即便公寓沒有管委會，也可派代表人申請，政策即起上路。

張善政指出，桃園是全台人口成長最快的城市，面對城市快速發展，市府除興建社宅、推動可負擔住宅，也注意到老舊建物的民眾也需要照顧。桃園雖有「公寓大廈修繕補助」，但補助對象限有管理委員會的社區，中央的「老宅延壽計畫」又多針對建築立面改善拉皮與電梯增設，無管委會的舊公寓申請補助常因卡在資格條件與修繕項目不符卡關或退件，變成住宅政策缺口。

張善政說，屋齡超過30年的老房子開始面臨梯間照明毀損、抽水機故障、門禁或監視設備不足等問題，這些看起來是小問題，但其實都直接影響每天的安全與生活品質，「舊公寓微型修繕補助」算是全國首創計畫，市府預計3年編1億元補足這個缺口。

市府指出，「舊公寓微型修繕補助」主要針對屋齡30年以上、沒有成立管理組織、樓高介於4樓到6樓的公寓，補助內容包括走廊樓梯照明、門禁、抽水機、監視設備等公共設備改善，同時也補助社區成立管委會需要的費用，每棟最高10萬元，目標未來3年協助1千棟老舊公寓改善環境。

此項政策即起上路，受理期限至10月31日止，桃園市建管處設有專門窗口與輔導顧問，提供「一站式服務」，歡迎符合資格的市民朋友多多利用。

市府表示，「舊公寓微型修繕補助」算是補上桃園住宅政策最後一塊拼圖。未來針對有管委會的大樓，市府持續推動「公寓大廈修繕補助」，針對較老舊、低矮、沒有管理組織的公寓，靠「舊公寓微型修繕補助」幫忙。另外，市府也會持續興建社宅，推動可負擔住宅與都更，讓已經生活在這座城市的民眾，能住得更安全、更安心、更有生活品質。

管委會 公寓 桃園

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