快訊

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

聽新聞
0:00 / 0:00

「問前任為何離職」會太囂張嗎？面試平台揭人資更怕求職者什麼都不問

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
求職者以前擔心問太多會出錯，但面對新世代流動率高，雇主寧可求職者可以多問問題，增加彼此了解。圖／本報資料照片
求職者以前擔心問太多會出錯，但面對新世代流動率高，雇主寧可求職者可以多問問題，增加彼此了解。圖／本報資料照片

社群平台 Threads 熱議「面試是雙向的」是否只是客套話，意外引出大量人資與主管現身認同。面試心得平台「面試趣」觀察，Z世代求職者正主動翻轉傳統面試規則，不再單向接受企業審查，而是主動評估公司是否值得加入。

「面試趣」表示，不少企業主管在該平台坦言，好人才難尋，發出錄取通知也不保證對方會來報到。招募與訓練員工需要高度成本，若新進人員因文化不合在短期內閃辭，對企業是極大損失。因此，愈來愈多主管與人資傾向在面試時全盤托出真實職場現狀。與其用話術吸引不適合的人進來，不如在面試階段就確認彼此的契合度，達成雙向共識。

「面試趣」指出，過去求職者擔心被貼上「要求太多」的標籤，往往不敢多問制度細節。Z 世代則改變了這個風氣，他們不僅主動確認薪資結構、真實工時，甚至會直接詢問「前任離職原因」。

該貼文有人資表示：「公司介紹完聊完，問有沒有什麼想確認想知道，會把業務內容、主管公司期待、薪酬制度問清楚的，也是少數。」面試趣分析，其實專業的人資非但不排斥這些提問，反而擔心求職者保持沉默、什麼都不問。

然而，求職市場上仍有少數雇主停留在單向審查的舊思維。該貼文有求職者說，面試時聊到空窗期打工度假，竟遭老闆當面批評「浪費我的時間」。

「面試趣」指出，現在是資訊對稱的時代，求職者習慣透過面試趣、比薪水和 Dcard、Threads 等社群平台交叉查詢公司真實評價。態度惡劣、拒絕溝通的企業，將在網路現形，最終被求職者與市場淘汰。

面試趣專家分析，好公司不會因為合理的提問而扣分，反而會欣賞求職者的謹慎。面試勇於溝通，才能真正找到適合深耕的職場。

面試 人資 離職

延伸閱讀

年輕人求職不問薪水？人資曝「新3句」面試者必問 網揭殘酷真相

資深員工提案常被主管打斷、最後一刻才被通知專案內容 人資揭職場醜陋面

廣達股價破300元！員工年薪多20萬 但英業達這項數據更驚人

啟動成就引擎、打造動態賽道上的職場影響力 CHRO不是職稱是一種組織高度

相關新聞

統一超股東會/羅智先看下半年景氣：經營環境越來越嚴峻

統一超（2912）20日舉辦股東會，董事長羅智先表示，對於下半年景氣看法，羅智先表示，從各項外部因素來看，經營環境只會愈來愈嚴峻，包括地緣政治、通膨、成本上升等壓力，都將持續影響產業發展，反映在市場上，就是淘汰速度加快。

統一集團買肯德基？羅智先這樣說

市場近期盛傳怡和集團有意出售肯德基、必勝客在台等地經營權，也讓統一集團是否出手競標成為外界關注焦點。對此，統一超（2912）董事長羅智先20ㄉ日在股東會後低調表示，「不予置評」，並直言「這種訊息，尤其對我們集團來講，大概每一個案子一定都會提到我們，所以我們也不方便去講什麼。」

不妙！台中預售解約量創新高 這兩區最多人後悔

房市自第七波打炒房後陷入價量盤整，台灣房屋統計實價資料預售屋解約案件數，今年Q1全台解約量為411件，較上季的473件減少約13%；不過台中市Q1解約量67件，不僅刷新單季新高，也是全台解約量最多的縣市。

高鐵砸26億買新車維修設備 N700ST展開全車測試

台灣高鐵新世代列車N700ST將於7月底出廠，為順利導入新世代列車，除購車成本外，公司近一年內緊鑼密鼓規劃簽訂21個分包合約，包括列車動態測試、訓練、維修物料等，加計各項廠房與設備的興建及調整，總金額超過300億元，這是高鐵通車以來最大規模的資本支出。

星宇航空蟬聯SKYTRAX五星航空

星宇航空近期再度榮獲國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽。

不只零售業景氣 羅智先：各行各業都會很辛苦

統一超今日舉行股東會，通過配發現金股利9元，對於今年股市雖在高檔，但外在環境也充滿不確定性，對於今年零售業景氣，董事長羅智先表示，各項元素都是愈來愈嚴峻，若是轉化在產業，就會看到淘汰在加速，各行各業都不會很輕鬆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。