「問前任為何離職」會太囂張嗎？面試平台揭人資更怕求職者什麼都不問

社群平台 Threads 熱議「面試是雙向的」是否只是客套話，意外引出大量人資與主管現身認同。面試心得平台「面試趣」觀察，Z世代求職者正主動翻轉傳統面試規則，不再單向接受企業審查，而是主動評估公司是否值得加入。

「面試趣」表示，不少企業主管在該平台坦言，好人才難尋，發出錄取通知也不保證對方會來報到。招募與訓練員工需要高度成本，若新進人員因文化不合在短期內閃辭，對企業是極大損失。因此，愈來愈多主管與人資傾向在面試時全盤托出真實職場現狀。與其用話術吸引不適合的人進來，不如在面試階段就確認彼此的契合度，達成雙向共識。

「面試趣」指出，過去求職者擔心被貼上「要求太多」的標籤，往往不敢多問制度細節。Z 世代則改變了這個風氣，他們不僅主動確認薪資結構、真實工時，甚至會直接詢問「前任離職原因」。

該貼文有人資表示：「公司介紹完聊完，問有沒有什麼想確認想知道，會把業務內容、主管公司期待、薪酬制度問清楚的，也是少數。」面試趣分析，其實專業的人資非但不排斥這些提問，反而擔心求職者保持沉默、什麼都不問。

然而，求職市場上仍有少數雇主停留在單向審查的舊思維。該貼文有求職者說，面試時聊到空窗期打工度假，竟遭老闆當面批評「浪費我的時間」。

「面試趣」指出，現在是資訊對稱的時代，求職者習慣透過面試趣、比薪水和 Dcard、Threads 等社群平台交叉查詢公司真實評價。態度惡劣、拒絕溝通的企業，將在網路現形，最終被求職者與市場淘汰。

面試趣專家分析，好公司不會因為合理的提問而扣分，反而會欣賞求職者的謹慎。面試勇於溝通，才能真正找到適合深耕的職場。