世紀與菲 FUKUNG AGRICULTURE 簽合作備忘錄 布局智慧農業無人機市場

全球無人機商機迎來爆發期，在「非紅供應鏈」與精準農業趨勢推升下，世紀*（5314）近年積極深耕無人機產業應用，並積極拓展東南亞智慧農業市場，正式與菲律賓農業市場合作夥伴 FUKUNG AGRICULTURE 簽署合作備忘錄（MOU），雙方將強強聯手，共同推動無人機於智慧農業領域之應用發展。

世紀表示，雙方將加速相關技術於菲律賓市場落地，並推廣到全菲律賓的農用市場，不僅代表正式插旗東南亞智慧農業版圖，也為無人機業務注入全新成長動能。

隨著全球氣候變遷與勞動力短缺挑戰加劇，傳統農業向數位化、精準化轉型已成剛性需求。東南亞作為全球重要糧倉，近年各國政府正大力推動智慧農業政策。世紀看準菲律賓龐大的農業升級潛力，透過與在地資源深厚的 FUKUNG AGRICULTURE 合作，將全面導入前瞻的農業無人機技術。

世紀表示，此次合作將聚焦於四大農業無人機核心技術應用的導入：包括全時農地巡檢、農藥與肥料噴灑、作物健康監測，及後端的智慧農業管理及農業數據分析等應用。