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布局下半年觀光客來台 觀光署赴馬來西亞攬客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

馬來西亞向為台灣新南向重要客源市場之一，2025年經濟成長率達5.2%，出境旅遊需求持續升溫，且當地民眾對台灣熟悉度高、直航航班選擇多，交通部觀光署為搶該族群來台商機，並布局2026年下半年及節慶連假來台市場，號召縣市政府、航空公司、旅行社、飯店及遊樂區等觀光業者，共計29個單位、64人組成台灣觀光代表團，於5月13日至20日再度前進馬來西亞檳城與吉隆坡，辦理台灣旅展及B2B台灣觀光推廣會，透過雙城接力行銷，積極拓展來台旅客市場。

本次活動5月15日至17日於檳城啟動，特別選擇指標性商場Queensbay Mall盛大舉辦台灣旅展，延續「Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」品牌意象，結合巨型充氣喔熊組長公仔及台東熱氣球拍照打卡裝置，成功吸引馬國民眾目光並駐足諮詢台灣旅遊資訊。舞台活動安排跨界樂團「留聲姬」及融合街舞與特技的「飛翔運動空間」帶來蘊含台灣多元交融特色的精彩演出；另邀請大馬人氣網紅LizQin與Cayeeloh炸魚現身分享旅台經驗，推廣台灣日夜皆精彩的多元主題玩法，引導民眾探索專屬的遊台方式。

本次代表團接續於5月19日在吉隆坡The Westin Kuala Lumpur辦理穆斯林及華人業者各1場B2B台灣觀光推廣會，廣邀當地旅遊公協會、業者及媒體參與，透過分眾行銷促進台馬雙邊業者合作。特別是馬來西亞穆斯林人口占全國近7成，觀光署為持續開拓穆斯林旅客來台市場，加強宣傳臺灣穆斯林友善旅遊環境之具體成果，包括台灣於2025年榮獲萬事達卡－新月評等「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第4名，並展現整體接待量能與服務品質；此外，馬來西亞華裔與台灣連結深且重遊意願強，觀光署聚焦高端及重遊客群，主打台灣多元主題深度旅遊體驗，並強化產品差異與行程精緻度，以提升來台旅遊吸引力。

馬來西亞來台旅遊市場受惠免簽證、航程短及旅遊環境安全便利等優勢向為台灣重要客源，本次檳城台灣旅展吸引逾萬人次參與，民眾諮詢絡繹不絕，並成功帶動現場訂單；吉隆坡B2B台灣觀光推廣會邀集超過百位當地業者與臺灣代表團交流，促成6,000場次洽談，強化台馬雙邊觀光產業鏈結，為後續組團送客來台奠定良好基礎。

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處周士弼主任表示，馬來西亞市場後續將透過網紅行銷，加強推廣臺灣美食、山海等多元主題旅遊；另透過影視浪漫喜劇及親子綜藝節目，深化台灣穆斯林友善旅遊目的地形象，精準對應分眾旅客需求，吸引更多馬國旅客選擇台灣作為首選、重遊旅遊目的地。

馬來西亞 觀光 布局

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