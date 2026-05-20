熱錢轉戰股市？台中520推案量腰斬20年新低 蛋黃區新案「8折」搶市

熱錢流入股市，台中今年520房市推案量僅剩200億元，較去年同期的548億元，大減63%，創20年新低。代銷業者觀察，過去僅零星案價格修正，如今擴大到新案市場，位處「蛋黃區」南台中單元五泓瑞建設新案開第一槍，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。

林姓市民說，他有自住需求，建商在蛋黃區激戰，甚至有新案開出第一槍，祭出「早鳥優惠」，正是可以進場精挑細選的好時機。

大台中推案量縮減，但14期、13期及水湳經貿園區，仍是品牌建商的兵家必爭之地，北台中包含精銳、順天、豐邑、國泰都有新案進場，水湳有亞昕坐鎮，南台中有是惠宇、大陸、泓瑞、櫻花建設等搶進。

北台中520檔期，精銳建設在榮德一路、敦和路口推出「敦和段新案」，成為焦點，豐邑集團在北屯機捷特區推出主打3至4房的新案，倍受關注；13期生活圈則有惠宇建設新案坐鎮，其品牌吸粉實力將測試該區域單價的天花板。

泓瑞建設新案專案經理黃鼎宸表示，現階段推出的新案，都是俗稱「蛋黃區」的好地段，坐擁交通便捷、生活機能成熟的優勢，尤其南台中，包括高鐵特區、13期重劃區周邊，因供給量較大、競爭激烈，建商態度也相對積極。

黃鼎宸指出，新案基地位於永春東七路上，規畫24至37坪產品，祭出「市價8折，最低單價4字頭」搶市。新案具備重劃區高綠覆率、低密度住宅區規畫，近台中捷運站點，開車約4分鐘可以直上74號快速道路，下個匝道即為高鐵站，可連上國道1號、3號。

房價相對親民的太平區及烏日區，剛性需求強勁。櫻花建設高鐵特區新案，以交通樞紐優勢，規劃24至34坪、2至3房產品，2房總價帶，約落在1300萬元。櫻花建設太平新案規畫2至4房產品，主打廣告戶788萬元起，讓首購族能擁有河岸住宅，吸引不少人詢問。