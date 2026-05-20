快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢轉戰股市？台中520推案量腰斬20年新低 蛋黃區新案「8折」搶市

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區捷運周邊大樓林立。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區捷運周邊大樓林立。記者趙容萱／攝影

熱錢流入股市，台中今年520房市推案量僅剩200億元，較去年同期的548億元，大減63%，創20年新低。代銷業者觀察，過去僅零星案價格修正，如今擴大到新案市場，位處「蛋黃區」南台中單元五泓瑞建設新案開第一槍，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。

林姓市民說，他有自住需求，建商在蛋黃區激戰，甚至有新案開出第一槍，祭出「早鳥優惠」，正是可以進場精挑細選的好時機。

大台中推案量縮減，但14期、13期及水湳經貿園區，仍是品牌建商的兵家必爭之地，北台中包含精銳、順天、豐邑、國泰都有新案進場，水湳有亞昕坐鎮，南台中有是惠宇、大陸、泓瑞、櫻花建設等搶進。

北台中520檔期，精銳建設在榮德一路、敦和路口推出「敦和段新案」，成為焦點，豐邑集團在北屯機捷特區推出主打3至4房的新案，倍受關注；13期生活圈則有惠宇建設新案坐鎮，其品牌吸粉實力將測試該區域單價的天花板。

泓瑞建設新案專案經理黃鼎宸表示，現階段推出的新案，都是俗稱「蛋黃區」的好地段，坐擁交通便捷、生活機能成熟的優勢，尤其南台中，包括高鐵特區、13期重劃區周邊，因供給量較大、競爭激烈，建商態度也相對積極。

黃鼎宸指出，新案基地位於永春東七路上，規畫24至37坪產品，祭出「市價8折，最低單價4字頭」搶市。新案具備重劃區高綠覆率、低密度住宅區規畫，近台中捷運站點，開車約4分鐘可以直上74號快速道路，下個匝道即為高鐵站，可連上國道1號、3號。

房價相對親民的太平區及烏日區，剛性需求強勁。櫻花建設高鐵特區新案，以交通樞紐優勢，規劃24至34坪、2至3房產品，2房總價帶，約落在1300萬元。櫻花建設太平新案規畫2至4房產品，主打廣告戶788萬元起，讓首購族能擁有河岸住宅，吸引不少人詢問。

泓瑞建設新案在520檔期，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。記者趙容萱／攝影
泓瑞建設新案在520檔期，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。記者趙容萱／攝影

建商 台中 蛋黃區

延伸閱讀

台中520檔期推案量20年新低 南台中新案以市價8折搶市

下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

北士科與捷運紅線價值外溢　「北市工作、竹圍生活」已是大勢所趨

台中宜居熱區重新洗牌 太平區「敢婚敢生」衝出黑馬

相關新聞

熱錢轉戰股市？台中520推案量腰斬20年新低 蛋黃區新案「8折」搶市

熱錢流入股市，台中今年520房市推案量僅剩200億元，較去年同期的548億元，大減63%，創20年新低。代銷業者觀察，過去僅零星案價格修正，如今擴大到新案市場，位處「蛋黃區」南台中單元五泓瑞建設新案開第一槍，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。

創業之星選秀 快來報名／宏匯集團 t.Hub 執行長蘇拾忠：軟硬整合 助新創成長

宏匯集團積極投入新創育成，旗下t.Hub內科創新育成基地啟動轉型，宏匯集團t.Hub執行長蘇拾忠表示，隨著營運進入新階段，今年將強化「軟體服務」，從單純提供空間，轉型為具備完整輔導能量的創業平台。

速食業龍頭 麥當勞要漲價了 摩斯審慎評估中 漢堡王未有計畫

連鎖速食業今年再度吹起漲價風。繼肯德基1月率先調整部分餐點價格後，麥當勞昨（19）日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格，平均調幅約1.3%。隨國內兩大速食品牌相繼啟動價格調整，也讓市場關注其餘業者後續動向。

寶雅改選 取消副董職位

寶雅昨（19）日召開股東常會，承認2025年度財報，並通過盈餘分派案，每股配發現金股息25.5元，創下歷史新高；股東會同時完成第十屆董事改選，董事變動達三分之一，現任副董事長陳范美津因任期屆滿未再續任董事，公司也同步修正章程，取消副董事長職位。

台北旅展聚焦 市場風向球

上半年全台最大國際旅展-TTE台北國際觀光博覽會將於22日登場，被視為下半年旅遊市場景氣榮枯的重要風向球。TTE今年以「從台北出發，翱翔全球旅程」為核心主軸，預估可吸引超過30萬人次參觀，再掀新一波旅遊熱潮。

寶雅加速拓點 拚今年增至500家

寶雅持續加速展店與數位化布局，不僅今年全台店數可望正式突破500店大關，自助結帳設備也將持續擴大導入。寶雅目前全台店數已達475家，公司維持每年淨增50店目標，並規劃2026年將自助結帳門市由目前約50家擴增至100家，藉此提升營運效率、降低人力壓力，支撐獲利表現穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。