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創業之星選秀 快來報名／宏匯集團 t.Hub 執行長蘇拾忠：軟硬整合 助新創成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
宏匯集團t.Hub執行長蘇拾忠。聯合報系資料照
宏匯集團t.Hub執行長蘇拾忠。聯合報系資料照

宏匯集團積極投入新創育成，旗下t.Hub內科創新育成基地啟動轉型，宏匯集團t.Hub執行長蘇拾忠表示，隨著營運進入新階段，今年將強化「軟體服務」，從單純提供空間，轉型為具備完整輔導能量的創業平台。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年賽事邁入第十屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本彰化銀行國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

蘇拾忠指出，t.Hub已經於去年9月引進資誠（PwC）加入營運團隊，結合其在企業顧問與財務輔導的專業，以及與大型企業的連結資源，協助新創團隊可以更快對接市場與產業鏈，提升成長速度。

目前t.Hub營運模式已轉為宏匯、工研院與資誠三方共管，整合硬體、技術與輔導資源。

他表示，t.Hub在硬體條件上具備領先優勢，無論辦公空間或基地規模皆屬全台指標，但在新創圈的知名度與輔導深度仍有提升空間，未來將強化品牌與服務，打造更具溫度與支持力的創業環境。

其中，共創空間將成為今年發展重點。蘇拾忠指出，目前t.Hub已有不少具規模的新創公司進駐，承租30坪至200坪不等的獨立辦公室，但對於剛起步、僅一至兩人的早期團隊，共創空間才是最重要的孵化場域。因此今年將擴大共創空間運用，並導入更多創業輔導機制。

此外，宏匯也規劃引進加速器（Accelerator）機制，強化過去較缺乏的快速成長支持系統。加速器通常在三至六個月內提供資金、導師與企業資源，協助新創加速成長並鏈結國際市場。

蘇拾忠強調，今年將大幅加重新創輔導力道，從過去偏重硬體空間，轉向「軟硬整合」，讓基地資源真正被活化，協助更多新創團隊從早期孵化到規模成長。

本屆賽事即日起至5月31日（日）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

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