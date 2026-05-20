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寶雅加速拓點 拚今年增至500家
寶雅（5904）持續加速展店與數位化布局，不僅今年全台店數可望正式突破500店大關，自助結帳設備也將持續擴大導入。寶雅目前全台店數已達475家，公司維持每年淨增50店目標，並規劃2026年將自助結帳門市由目前約50家擴增至100家，藉此提升營運效率、降低人力壓力，支撐獲利表現穩健成長。
寶雅近年持續推動店型優化，依據不同消費需求與生活情境，打造多元店型布局，涵蓋以「一站式購物」為核心的一般店、聚焦美妝體驗的POYA Beauty美妝店，以及強化生活選品的家居店。
其中，一般店延續寶雅便利、多元的商品特色，提供美妝、生活用品、零食、居家與日用商品等豐富品類，除滿足消費者日常採購需求外，也兼顧家庭客層在居家補貨、親子採買與生活採購上的便利性，打造適合全家人的生活購物空間。
POYA Beauty美妝店則強化彩妝、保養與話題新品布局，並導入沉浸式試妝空間、完整燈光鏡面設計及更符合年輕消費者習慣的動線規劃，打造兼具美感與互動性的購物場域。
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