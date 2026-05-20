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寶雅改選 取消副董職位

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（19）日召開股東常會，承認2025年度財報，並通過盈餘分派案，每股配發現金股息25.5元，創下歷史新高；股東會同時完成第十屆董事改選，董事變動達三分之一，現任副董事長陳范美津因任期屆滿未再續任董事，公司也同步修正章程，取消副董事長職位。

此次董事改選共選出八席董事，其中包含六席獨立董事。董事為多慶投資法人代表人陳建造及陳宗成；六席獨立董事則為李明憲、吳霖懿、吳孟哲、朱詠欣、簡采怡及江沐錦。其中，朱詠欣、簡采怡與江沐錦為新任獨立董事。

值得注意的是，寶雅此次同步調整董事會結構，董事席次由原本「四席董事、四席獨立董事」，改為「兩席董事、六席獨立董事」，獨立董事席次首度高於一般董事，反映公司持續強化董事會獨立性與公司治理機制。

另外，公司同步修正章程，取消副董事長職位；現任副董事長陳范美津因任期屆滿，未再續任董事。

陳范美津為陳建造之妻，夫妻當年一同創業，長期參與公司經營。寶雅表示，陳范美津在相關產業領域擁有深厚且豐富的實務經驗，對產業趨勢及經營管理具備獨到見解，未來將依其專業背景與經驗，審慎規劃適當職務，持續協助公司業務推展與整體發展。

寶雅去年營收253億元，年增7.2%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股純益29.54元。今年第1季營收70.95億元，年增12.7%，稅後純益9.90億元，年增26.2%，每股純益9.30元，皆創下歷史新高。

寶雅近年並持續深化自有品牌商品力與生活提案，以貼近消費者日常需求為核心，依據不同生活情境、使用習慣與風格偏好，打造橫跨美妝保養、穿搭配件、居家生活、機能織品與健康飲食等多元品類，逐步建立完整的自有品牌版圖。

目前旗下共有七大自有品牌，包括主打保健與美容保養的POYA PURE+、髮飾品牌POYA Chic、生活織品品牌POYA COZY、毛巾系列POYA WAY、配件品牌POYA SHINE2U、食品品牌POYA CHILL，以及居家選物品牌POYA HOMEY，藉由差異化商品策略提升會員黏著度與消費頻率。

營收 寶雅

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