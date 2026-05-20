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台北旅展這一波...業者瞄準暑假商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台北國際觀光博覽會將於22日登場，航空業的華航（2610）、長榮航、台灣虎航及華信航空卯足勁搶客，旅行社包括雄獅、五福、長汎假期與易飛旅遊等，也紛紛推出旅展限定優惠，力拚暑假旅遊商機。

華航以全新沉浸式展區震撼亮相，現場打造5米高巨幅電視牆與AI虛擬實境動畫科技，帶領旅客瞬間穿越世界風景，華航全航線限時81折起，精選航線未稅價最低4,000元起。

長榮航空2026夏季線上旅展已經開跑，旅遊熱潮來襲推出限時17天精選航線最低3,073元起，亞洲航線桃園－澳門來回最低3,073元起（未稅）。長榮航空直營旅行社長汎假期為旅客全力抗漲，從團體旅遊到自由行全面下殺，不僅祭出旅展破盤價，更加碼多項「現場下單專屬好康」。

台灣虎航除了打造沈浸式電子機艙門與豐富的現場互動外，更因應本次旅展推出「虎加酒tigertel」全新一站式服務，為今年展位的最大亮點。

「虎加酒tigertel」新服務，整合機票與住宿預訂，讓消費者透過「虎加酒tigertel」單一平台下單，不僅省下比價時間，還能享有更具競爭力的套裝優惠。

雄獅旅遊除線上旅展吸引買氣，旅展現場也打造全球鐵道專區，推出每日限定行程優惠。另外，瞄準暑假親子旅遊商機，如泰國、韓國、沖繩等親子熱門地點，小孩價最高可折團費1萬元，親子出遊北海道最高可折2萬元。

華信航空 長榮航空 華航

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