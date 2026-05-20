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台北旅展聚焦 市場風向球

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台北國際觀光博覽會將登場，有望再掀新一波旅遊熱潮。圖為民眾出國旅遊情景。聯合報系資料照
台北國際觀光博覽會將登場，有望再掀新一波旅遊熱潮。圖為民眾出國旅遊情景。聯合報系資料照

上半年全台最大國際旅展-TTE台北國際觀光博覽會將於22日登場，被視為下半年旅遊市場景氣榮枯的重要風向球。TTE今年以「從台北出發，翱翔全球旅程」為核心主軸，預估可吸引超過30萬人次參觀，再掀新一波旅遊熱潮。

TTE今年集結包括航空業、旅遊業等380家旅遊品牌參展，涵蓋國內外旅遊行程、飯店住宿、餐券、美食等多元優惠方案，並祭出旅展限定優惠。

國內航空與旅行社業者普遍認為，國人瘋出國的熱潮並未退燒。受惠於企業獎勵旅遊需求強勁、股市表現熱絡帶動高資產族群消費力，以及退休潮推升長天數旅遊需求，出國旅遊市場持續升溫，也反映在航空業營運表現上，今年首季華航（2610）、長榮航與台灣虎航獲利皆繳出亮眼成績單。

儘管機票與住宿成本持續攀升，旅遊產品價格面臨調漲壓力，但旅展向來是民眾搶便宜、提前布局暑假及下半年行程的最佳時機。

此外，超過20個國內外觀光推廣單位也將聯手參展，全面搶攻暑假旅遊商機。航空、郵輪與飯店業者同步祭出現省萬元優惠，海外旅遊、國旅行程、五星級住宿券與餐券最低下殺三折起，優惠力道可望再度刺激旅遊買氣。

雄獅總經理賴一青表示，去年國人出國人次已達1,900萬，顯示旅遊逐漸成為民生剛性需求。即使油價上漲推升全球通膨壓力，旅遊市場需求仍未明顯降溫，今年首季團體旅遊人數年增約兩成，消費動能展現高度韌性，目前10月前的團體旅遊產品多數已完成收訂，市場需求依舊強勁。

觀光業者指出，2026台北國際旅展不僅是消費者搶優惠的重要平台，更是旅遊產業觀察市場脈動與掌握新趨勢的重要指標。展場內容涵蓋海外深度旅遊、國內特色路線、人氣主題樂園、觀光工廠體驗，以及美食與伴手禮專區，讓民眾可一次規劃全年旅遊行程；對專業買主而言，也提供國際交流、商務媒合與產業鏈合作的重要平台，進一步拓展市場商機。

旅展 台北 華航

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