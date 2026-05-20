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四大速食品牌喊雙位數展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

在價格調整之外，台灣速食市場今年也持續上演激烈的展店競賽。麥當勞肯德基、摩斯漢堡與漢堡王四大品牌，今年皆喊出雙位數展店目標，顯示即使台灣速食市場已趨成熟，各大品牌仍積極擴張版圖，搶攻新興生活圈與高密度消費商機。

業界觀察，速食業競爭已從過去單純比拚店數，轉向「離消費者有多近」的便利性戰爭。

其中，麥當勞近年展店速度明顯加快，去年全台淨增13家門市，總店數達430家，已連續三年創新高，今年預計再新增十家以上門市。肯德基則於今年初迎來全台第200家門市，同樣規劃雙位數展店；漢堡王去年新開9店、總店數突破107家，今年也將持續擴張；摩斯漢堡則力拚重返300店規模。

值得注意的是，速食品牌近年展店策略已與過去明顯不同。業者指出，現在更重視「距離夠不夠近」、「生活動線方不方便」，希望提高消費者日常接觸頻率。尤其近年大型重劃區、科技園區與交通樞紐快速發展，已成為各大品牌積極卡位的新戰場。

其中，麥當勞近年已陸續進駐台積電（2330）、聯發科等大型科技企業據點；肯德基第200家門市則選在桃園高鐵特區。

肯德基 漢堡王 麥當勞

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