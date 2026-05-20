快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

速食業龍頭 麥當勞要漲價了 摩斯審慎評估中 漢堡王未有計畫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
麥當勞19日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格。 路透
麥當勞19日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格。 路透

連鎖速食業今年再度吹起漲價風。繼肯德基1月率先調整部分餐點價格後，麥當勞昨（19）日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格，平均調幅約1.3%。隨國內兩大速食品牌相繼啟動價格調整，也讓市場關注其餘業者後續動向。

龍頭速食業喊漲，摩斯漢堡表示，價格是否調整仍審慎評估中；漢堡王則回應，目前尚未有價格更動計畫。

麥當勞表示，此次價格調整主要考量整體營運策略，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3至5元，主餐單點價格則維持不變。其中，超值全餐調升5元、早餐套餐調升3元、玉米湯調升3元、麥克鷄塊沾醬加購價調升2元，整體平均調幅約1.3%，較前一次調價幅度2.4%收斂。

麥當勞近年價格策略相對頻繁，上一次調整價格是在2024年，當時已是連續第七年調漲，2025年雖未調漲，但今年再度啟動價格調整，也反映速食業在人力、原物料與營運成本壓力下，持續面臨挑戰。

不過，麥當勞並非今年速食業漲價第一槍，肯德基已在今年1月20日起調整部分產品價格，整體平均漲幅約0.7%，其中，個人套餐平均調升約1.7元，部分點心類商品漲幅較高，最高調漲13元。肯德基今年價格調整主要以個人套餐為主。

相較於麥當勞與肯德基已陸續調價，其餘品牌態度相對保守。摩斯漢堡表示，面對食材與原物料價格上升，品牌持續努力控制相關成本費用，是否調整價格仍在審慎評估中；漢堡王則表示，目前尚未有價格調整計畫。

業界分析，近年餐飲業普遍面臨原物料、人力、租金與能源成本上升壓力，價格調整已逐漸成為常態。不過，在市場競爭激烈與消費者價格敏感度提高下，多數業者對調價時機與幅度仍相當審慎，並持續透過優惠券、會員回饋與套餐組合等方式，降低消費者對價格調整的感受，同時兼顧來客數與市場競爭力。

麥當勞 速食 肯德基

延伸閱讀

麥當勞、肯德基今年都喊漲！ 摩斯漢堡、漢堡王這樣回應

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

麥當勞要漲價了！超值全餐漲5元、玉米湯漲3元 塑膠袋加價購也變貴

桃園免費營養午餐將升級 每周一次雙主菜、在地名店也吃得到

相關新聞

創業之星選秀 快來報名／宏匯集團 t.Hub 執行長蘇拾忠：軟硬整合 助新創成長

宏匯集團積極投入新創育成，旗下t.Hub內科創新育成基地啟動轉型，宏匯集團t.Hub執行長蘇拾忠表示，隨著營運進入新階段，今年將強化「軟體服務」，從單純提供空間，轉型為具備完整輔導能量的創業平台。

速食業龍頭 麥當勞要漲價了 摩斯審慎評估中 漢堡王未有計畫

連鎖速食業今年再度吹起漲價風。繼肯德基1月率先調整部分餐點價格後，麥當勞昨（19）日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格，平均調幅約1.3%。隨國內兩大速食品牌相繼啟動價格調整，也讓市場關注其餘業者後續動向。

寶雅改選 取消副董職位

寶雅昨（19）日召開股東常會，承認2025年度財報，並通過盈餘分派案，每股配發現金股息25.5元，創下歷史新高；股東會同時完成第十屆董事改選，董事變動達三分之一，現任副董事長陳范美津因任期屆滿未再續任董事，公司也同步修正章程，取消副董事長職位。

台北旅展聚焦 市場風向球

上半年全台最大國際旅展-TTE台北國際觀光博覽會將於22日登場，被視為下半年旅遊市場景氣榮枯的重要風向球。TTE今年以「從台北出發，翱翔全球旅程」為核心主軸，預估可吸引超過30萬人次參觀，再掀新一波旅遊熱潮。

寶雅加速拓點 拚今年增至500家

寶雅持續加速展店與數位化布局，不僅今年全台店數可望正式突破500店大關，自助結帳設備也將持續擴大導入。寶雅目前全台店數已達475家，公司維持每年淨增50店目標，並規劃2026年將自助結帳門市由目前約50家擴增至100家，藉此提升營運效率、降低人力壓力，支撐獲利表現穩健成長。

四大速食品牌喊雙位數展店

在價格調整之外，台灣速食市場今年也持續上演激烈的展店競賽。麥當勞、肯德基、摩斯漢堡與漢堡王四大品牌，今年皆喊出雙位數展店目標，顯示即使台灣速食市場已趨成熟，各大品牌仍積極擴張版圖，搶攻新興生活圈與高密度消費商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。