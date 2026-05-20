速食業龍頭 麥當勞要漲價了 摩斯審慎評估中 漢堡王未有計畫

連鎖速食業今年再度吹起漲價風。繼肯德基1月率先調整部分餐點價格後，麥當勞昨（19）日宣布，將自5月27日起調漲超值全餐、早餐套餐與部分點心飲料價格，平均調幅約1.3%。隨國內兩大速食品牌相繼啟動價格調整，也讓市場關注其餘業者後續動向。

龍頭速食業喊漲，摩斯漢堡表示，價格是否調整仍審慎評估中；漢堡王則回應，目前尚未有價格更動計畫。

麥當勞表示，此次價格調整主要考量整體營運策略，包括超值全餐、早餐套餐、分享盒、部分點心及部分飲料價格調升3至5元，主餐單點價格則維持不變。其中，超值全餐調升5元、早餐套餐調升3元、玉米湯調升3元、麥克鷄塊沾醬加購價調升2元，整體平均調幅約1.3%，較前一次調價幅度2.4%收斂。

麥當勞近年價格策略相對頻繁，上一次調整價格是在2024年，當時已是連續第七年調漲，2025年雖未調漲，但今年再度啟動價格調整，也反映速食業在人力、原物料與營運成本壓力下，持續面臨挑戰。

不過，麥當勞並非今年速食業漲價第一槍，肯德基已在今年1月20日起調整部分產品價格，整體平均漲幅約0.7%，其中，個人套餐平均調升約1.7元，部分點心類商品漲幅較高，最高調漲13元。肯德基今年價格調整主要以個人套餐為主。

相較於麥當勞與肯德基已陸續調價，其餘品牌態度相對保守。摩斯漢堡表示，面對食材與原物料價格上升，品牌持續努力控制相關成本費用，是否調整價格仍在審慎評估中；漢堡王則表示，目前尚未有價格調整計畫。

業界分析，近年餐飲業普遍面臨原物料、人力、租金與能源成本上升壓力，價格調整已逐漸成為常態。不過，在市場競爭激烈與消費者價格敏感度提高下，多數業者對調價時機與幅度仍相當審慎，並持續透過優惠券、會員回饋與套餐組合等方式，降低消費者對價格調整的感受，同時兼顧來客數與市場競爭力。